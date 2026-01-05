Rückruf: Nestle ruft BEBA- und ALFAMINO Babynahrung zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Nestlé Deutschland AG informiert über den Rückruf verschiedener BEBA- und ALFAMINO Babynahrung. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgt der Rückruf aufgrund eines möglichen Vorhandenseins von Cereulid, das durch den Mikroorganismus Bacillus Cereus produziert wird, in einer der Zutaten eines Zulieferers, die in den betroffenen Chargen verwendet wurde.

Betroffene Produkte sollten nicht verfüttert werden!

Betroffener Artikel

BEBA PRE 800g DOSE

BEBA PRE & BEBA 1

Verschiedene Größen und Verkaufseinheiten

BEBA EXPERT HA

Verschiedene Größen und Verkaufseinheiten

BEBA SUPREME

Verschiedene Größen und Verkaufseinheiten

BEBA Spezialnahrungen

Verschiedene Größen und Verkaufseinheiten

ALFAMINO

Verschiedene Größen und Verkaufseinheiten

Liste aller betroffenen Chargen und Haltbarkeitsdaten >

Eltern, die eines oder mehrere der betroffenen Produkte mit den entsprechenden Chargennummern/Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, werden gebeten, ihre Kinder hiermit nicht mehr zu füttern, sondern die Produkte dort zurückzugeben, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis der betroffenen Produkte wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Wenn Eltern Bedenken hinsichtlich der Gesundheit ihres Kindes haben, raten wir ihnen, mit ihrem Kinderarzt oder einer medizinischen Fachkraft zu sprechen.

Kundenservice

Bei allen Fragen zu diesem Rückruf können sich Eltern gerne an den Nestlé Verbraucherservice wenden: +49 (0) 800 2344 944 Mo – Sa von 8 bis 20 Uhr | So 8 bis 18 Uhr

Kundeninformation >

Infobox Bacillus Cereus Bacillus cereus ist ein Lebensmittel vergiftendes Bakterium, das besonders im Reis auftritt. Bacillus cereus-Sporen, die im rohen Reis vorkommen, überleben das Kochen und vermehren sich, wenn der Reis unterhalb von 65 °C warmgehalten oder aufgewärmt wird. Durch Warmhalten oberhalb dieser Temperatur wird die Ausbreitung des Bakteriums verhindert, was sich Reiskocher mit ihrer Warmhaltefunktion zunutze machen. Es kann jedoch auch über Staub- und Erdpartikel in die Nahrung (Gewürze, Trockenpilze, Milch) gelangen. Bacillus cereus bildet bei Keimzahlen von über 100.000/g Lebensmittel zwei für Lebensmittelvergiftungen verantwortliche Toxine, wobei auch Vergiftungsfälle bekannt sind, bei denen die Konzentration deutlich darunter bis herunter zu 6.000/g lag Unterschieden werden zwei verschiedene Toxintypen Erbrechens-Toxin (emetisches Toxin, Cereulid): Die Aufnahme des toxinhaltigen Lebensmittels führt nach 0,5 bis 6 Stunden zu Übelkeit und Erbrechen, seltener zu Bauchkrämpfen und Durchfällen. Das Toxin ist unempfindlich gegenüber Hitze und Säure. Ein Diarrhoe-Toxin verursacht 8 bis 16 Stunden nach Aufnahme des Toxins wässrige Durchfälle, die nach 12 bis 24 Stunden wieder abklingen. Das Toxin ist hitze- und säureempfindlich Bacillus cereus führt in pasteurisierten, nicht fermentierten Milcherzeugnissen zu Bitterkeit und zur Süßgerinnung (Gerinnung durch eiweißabbauende Enzyme und nicht durch Säurebildung). Wegen der in diesem Fall durch diesen Keim mittels Lecithinasewirkung verursachten Geschmacksveränderungen ist die Gefahr einer Intoxikation nicht sehr groß. Quelle: wikipedia.de

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

