ÖKO-TEST Erdbeer-Fruchtaufstriche: Bis zu acht Pestizide in einem Produkt

Kaum ein Brotaufstrich ist so beliebt wie der Erdbeer-Fruchtaufstrich. Er verbindet den süßen Geschmack sonnengereifter Erdbeeren mit der fruchtigen Frische, die besonders zum Frühstück oder auf einem Stück Kuchen geschätzt wird. Im Unterschied zur klassischen Marmelade wird Fruchtaufstrich häufig mit einem höheren Fruchtanteil und weniger Zucker hergestellt. Das macht ihn aromatischer und fruchtiger. Besonders beliebt sind Varianten mit zusätzlichen Zutaten wie Vanille, Minze oder einer feinen Note von Rhabarber.

ÖKO-TEST hat nun 25 Erdbeerfruchtaufstriche getestet – darunter neun Bio-Produkte. Alle Bio-Erdbeer-Aufstriche im Test und auch ein Teil der konventionellen Produkte bewertet ÖKO-TEST mit „sehr gut“ oder „gut“.

Pestizide und zu viel Zucker trüben den süßen Frühstücksgenuss: In zwei Produkten im Test stecken sogar acht verschiedene Spritzmittel im Spurenbereich – darunter auch jeweils zwei Mittel, die ÖKO-TEST als besonders bedenklich einstuft. Immerhin: Mehr als die Hälfte der Erdbeer-Fruchtaufstriche im Test sind aus Sicht der Verbraucherschützer empfehlenswert.

Kritik gibt es für Pestizide und zu viel Zucker. Im Mövenpick Gourmet-Frühstück Erdbeere und der Grandessa Erdbeere Fruchtaufstrich, 75% Frucht von Aldi stecken jeweils acht verschiedene Pestizide im Spurenbereich – unter anderem das Fungizid Cyprodinil, das gemäß der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), Einfluss auf unser Hormonsystem nehmen oder es stören kann.

Daneben enthalten beide Produkte laut ÖKO-TEST zu viel Zucker. Die Verbraucherschützer orientieren sich bei der Bewertung an der Empfehlung der WHO. So schöpft eine erwachsene Person beim Verzehr von 30 Gramm des Mövenpick-Fruchtaufstrichs, der am meisten Zucker im Test enthält, schon mehr als 50 Prozent der Tagesempfehlung aus – genauso auch bei den anderen kritisierten Aufstrichen im Test. Da das Frühstück vermutlich nicht die einzige Zuckerquelle des Tages bleibt, ist das nach Meinung von ÖKO-TEST zu viel. Sowohl der Mövenpick– als auch der Grandessa-Aufstrich fallen mit „mangelhaft“ durch den Test.

Anzeige – Weitere Informationen zum Test finden Sie in der Septemberausgabe des ÖKO-TEST Magazins und online unter: oekotest.de/15669

Quelle: oekotest.de