Saubere Sache: 3-in-1-Duschgele bei ÖKO-TEST

Duschgel, Shampoo und Gesichtspflege in einer einzigen Flasche – sogenannte 3-in-1-Produkte versprechen maximale Einfachheit im Badezimmer. Vor allem für Sport, Reisen oder Menschen mit wenig Zeit sind sie praktisch: eine Flasche genügt.

Doch die Alleskönner haben auch Nachteile. Haut und Haare haben unterschiedliche Bedürfnisse: Während die Haut eher milde, rückfettende Pflege benötigt, brauchen Haare spezielle Inhaltsstoffe, um glänzend und gesund zu bleiben. Ein 3-in-1-Duschgel kann daher meist nicht allen Ansprüchen gerecht werden. Besonders bei empfindlicher Haut oder strapaziertem Haar sind spezialisierte Produkte oft die bessere Wahl.

Saubere Sache: Die meisten 3-in-1-Duschgele im Test überzeugen

ÖKO-TEST hat 19 Sport-Duschgele für Männer mit 3-in-1-Auslobung getestet, darunter drei zertifizierte Naturkosmetikprodukte. Gleich 15 Duschgele erhalten die Bestnote, nur ein Produkt fällt durch.

Ein Produkt für Gesicht, Haare und Körper? In Sachen Inhaltsstoffe hat ÖKO-TEST wenig zu meckern: Die Mehrzahl der getesteten Sport-Duschgele für Männer schneidet „sehr gut“ ab. Nur ein Produkt fällt aufgrund eines Formaldehyd-Befunds durch.

Im La Ligne Men Duschgel + Shampoo Sport 3in1 wies das beauftragte Labor eine aus ÖKO-TEST-Sicht abwertungsrelevante Menge an Formaldehyd/-abspaltern nach – und das, obwohl Formaldehyd laut der EU-Kosmetikverordnung nicht mehr in Kosmetik verwendet werden darf. Formaldehyd ist ein Kontaktallergen, das unter anderem die Haut reizen kann. Bei der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) wird die Verbindung zudem als potenziell krebserzeugend und erbgutverändernd geführt. In dem Produkt ist kein Stoff deklariert, der als formaldehydabspaltend bekannt ist. Laut ÖKO-TEST könnte es sich um eine Verunreinigung handeln. Eine Einordnung vom Hersteller haben die Verbraucherschützer nicht erhalten.

„Das La-Ligne-Produkt war in unserem Test ein Ausreißer. Die meisten Anbieter haben gezeigt, dass sich saubere Duschgele ohne bedenkliche Inhaltsstoffe herstellen lassen. Und sie müssen dabei nicht teuer sein“, sagt ÖKO-TEST-Projektleiter Dimitrij Rudenko.

Einige der „sehr guten“ Duschgele im Test gibt es laut den Verbraucherschützern bereits für 55 Cent je 300 Milliliter.

ANZEIGE – Weitere Informationen finden Sie in der Septemberausgabe des ÖKO-TEST Magazins, die am 28. August erscheint, und ab sofort online unter: oekotest.de/15651

Quelle: ÖKO-TEST