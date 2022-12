Renovierung oder Umzug – Do it yourself

Die Preise steigen in allen Lebensbereichen. Da reift bei vielen die Überlegung, manches lieber selbst zu machen, zumal gerade Handwerker derzeit nur sehr schwer zeitnah zu bekommen sind. Do it yourself oder DIY ist eine Redewendung und bedeutet übersetzt „mach es selber“. Das spart nicht nur richtig viel Geld, sondern kann auch richtig Spaß machen. Von Renovierung bis hin zum Umzug – Vieles lässt sich mit ein wenig Unterstützung von Familie und Freunden tatsächlich selbst bewerkstelligen.

Deutschland ist ein Land der Heimwerker. Für viele ist es die Offenbarung schlechthin. Baumärkte bieten dazu alles was das Heimwerkerherz begehrt. Da bietet es sich an, den neuen Bodenbelag, neue Fliesen oder Materialien für den Innenausbau selbst zu holen. Einzige Hürde dabei ist jedoch oft die Transportmöglichkeit. Wenn das Auto über eine Anhägerkupplung verfügt, ist es heut ein leichtes, sich einfach einen Anhänger mieten. Diese gibt es auch mit Plane, so dass selbst widrige Witterungsumstände dem Transportgut nichts anhaben können.

Alles neu – Fussboden, Tapete, Farbe

Neues Wohngefühl gefällig? Mit etwas Farbe, neuen Tapeten oder einem schicken Laminat lässt sich die alte Wohnung aufhübschen. Viele Tipps dazu, kann man sich über diverse TV-Serien oder auch im Internet holen. Innerhalb von kurzer Zeit lässt sich so ein völlig neues Wohlfühlwohnen schaffen.

Wichtig: Wenn schon – denn schon: Achten sie auf Schadstoffreie Farben und Materialien.

Alles frisch – Hausfassade streichen

Auch hier kann durchaus DIY gewerkelt werden. Gerüste oder Arbeitsbühnen mieten, Fassade gründlich reinigen und dann drauf mit dem neuen Anstrich. Überhaupt kann heutzutage so ziemlich alles an nicht vorhandenen aber benötigten Gerätschaften auch angemietet werden. Ob Dampfstrahler, Parkett-Schleifmaschine, Farbspritzsysteme oder Fliesenschneider – dem Heimwerker sind praktisch keine Grenzen mehr gesetzt.

Wichtig: Sicherheit geht immer vor, bitte keine Improvisationen! Auch muss vorab mit der Kommune abgeklärt werden, ob das Schmutzwasser vom Fassadenabwaschen in die Kanalisation geleitet werden darf – sonst droht im Nachhinein böses Erwachen.

Alles anders – Umzug in ein neues Leben…

Auch ein Umzug lässt sich mit etwas Planung und Unterstützung von Familie und Freunden ganz einfach selbst organisieren. Transporter oder Klein LKW’s lassen sich ebenfalls kurzfristig anmieten. Um die vielen Helferlein bei Laune zu halten, diese gerne mit Snacks und Getränken überraschen.

Und das Schöne dabei: Die Einzugsparty macht dann doppelt Spaß.

Und mal ehrlich:

Wenn es dann vorbei ist, kommt nicht nur Freude auf, sondern auch das supergute und unbezahlbare „Ich hab’s geschafft“ Gefühl.