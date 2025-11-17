Rückruf: Intersnack ruft bestimmte ültje Erdnüsse pikant zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Intersnack Deutschland SE informiert über den Rückruf des Produkts ültje Erdnüsse pikant gewürzt in der 180g Dose mit Mindesthaltbarkeitsdatum 09/2026,.den Chargennummern L3A6948 und L3B6948 und mit den Produktionsuhrzeiten: 16:00 bis 17:10h. In einigen wenigen Dosen des vom Markt genommenen Produktes wurden irrtümlich zusätzlich zum eigentlichen Produkt einige Cashewnüsse mit milchhaltigem Seasoning abgefüllt.

Milch ist als Zutat nicht auf der Verpackung deklariert.

Personen, die an einer Milchallergie oder -unverträglichkeit leiden sollten unbedingt auf den Verzehr verzichten!

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde die betroffene Ware nur innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes von 3 Minuten produziert. Mit der Festlegung dieses Zeitfensters sollen mögliche zeitliche Unschärfen abgedeckt werden.

Betroffener Artikel

ültje Erdnüsse pikant gewürzt

Inhalt: 180g Dose

Mindesthaltbarkeitsdatum: 09/2026

Chargennummern: L3A6948 und L3B6948

Produktionsuhrzeiten: 16:00 bis 17:10h

Diese Information befindet sich auf dem Boden der Dose.

Betroffene Verbraucher:innen können sich über das Kontaktformular auf der ültje-Website mit einem Foto des Dosenbodens melden:

https://www.ueltje.de/kontakt

Die Ware wird ersetzt!

Kundeninformation >

Produktabbildung: Intersnack Deutschland SE

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller