Die besten deutschen Städte für Veganer | 2022

Deutschland wird oftmals als eines der besten Reiseziele der Welt für Veganer und Vegetarier eingestuft. Berlin und Hamburg sind bekanntlich zwei Städte mit unzähligen veganen Restaurants, in denen kein Veganer weit laufen muss, um etwas Gutes zu essen zu bekommen.

Doch die Zeiten, in denen man seinen veganen Lifestyle nur zuhause mit veganen Angeboten wie Kochboxen ausleben konnte, sind längst vorbei. Auch abseits der beiden größten Städte Deutschlands können immer mehr Städte mit ihrem Angebot an Veganer und Vegetarier freundlichen Restaurants überzeugen. Hier sind unsere Top 9 deutschen Städte für Veganer.

9. Platz Mainz – Vegan in der Pfalz

Die historische Stadt am Rhein, die vor allem als Geburtsort von Johannes Gutenberg bekannt ist, ist heute die Weinhauptstadt Deutschlands. Aber nicht nur der Wein kann sich in Mainz sehen lassen. Schlendert man durch die mittelalterliche Altstadt, stechen einem schnell eine Vielzahl von vegetarischen oder sogar veganen Restaurants ins Auge. Ein Grund mehr, der Stadt in der Rheinland-Pfalz einen Besuch abzustatten.

8. Platz Mannheim – Deftig Vegan

Mannheim liegt im Herzen der deutschen Weinbauregionen, zwischen der Pfalz und dem Odenwald. Das milde Klima mit seinen 1.800 Sonnenstunden im Jahr sorgt für ein mediterranes Lebensgefühl. Guter Wein ist ebenso wichtig wie die deftige Küche der Region. Doch die regionale Küche wird auch hier wie immer mehr durch die steigende Beliebtheit von pflanzlichen Gerichten aufgerüttelt – unser Platz 8.

7. Platz Düsseldorf – Solides veganes Angebot

Weniger oder gar kein Fleisch zu essen, vorübergehend oder dauerhaft auf tierische Produkte zu verzichten – dieser Lifestyle findet weltweit immer mehr Anhänger. Genauso individuell wie die Motivation, auf Fleisch zu verzichten, sind auch die kulinarischen Möglichkeiten. Von süßen Leckereien über exotische Gerichte bis hin zu herzhaftem Fast Food reicht das Spektrum der veganen Köstlichkeiten, die man in der reichhaltigen Düsseldorfer Restaurantszene finden kann.

6. Platz Hamburg – Fischbrötchen waren gestern

Hamburg ist mit fast zwei Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Die charmante und vielbesuchte Stadt mit angeblich sogar mehr Grachten als Venedig und Amsterdam zusammen ist schon lange kein Geheimtipp mehr, wenn es um vegane Restaurants geht. Neben der grandiosen Architektur ist auch die vegane Szene in Hamburg absolut sehenswert!

5. Platz Frankfurt – Mehr als nur Frankfurter

Die pulsierende Metropole Frankfurt ist eine Stadt mit zwei Seiten. Historische Sehenswürdigkeiten liegen nur einen Steinwurf vom pulsierenden Finanzviertel entfernt, und eine glitzernde, gläserne Skyline existiert neben mittelalterlichen Gebäuden. Gleichzeitig gibt es in der Frankfurter Gastronomie mehr als Würstchen und Schnitzel. Die fleischlose Bewegung hat die Stadt in den vergangenen Jahren wie im Sturm erobert, und eine ganze Reihe pflanzlicher Lokale heben die Gourmet-Szene der deutschen Stadt auf ein neues Niveau.

4. Platz München – Oktoberfest in Vegan

Ein kulinarischer Ausflug nach München ist nicht mehr nur für Bier und Riesenbrezeln bestimmt.

Die bayerische Hauptstadt hat eine unglaubliche vegane kulinarische Szene, die man genießen kann, während man ihre wunderbaren Sehenswürdigkeiten erkundet! München wird von Jahr zu Jahr vielfältiger und fortschrittlicher, das Angebot für Vegetarier und Veganer wächst stetig und macht die Stadt zu einem Top-Kandidaten für fleischlose Ernährung.

3. Platz Köln – Ein Paradies für Veganer

Egal, ob man ein Leben lang Vegetarier ist oder einfach nur eine Pause von all den Haxen und Bratwürsten in den Brauhäusern braucht: In Köln gibt es jede Menge vegetarische und vegane Restaurants, die kreatives und auch vorallem leckeres Essen servieren. Von veganen Naschereien bis hin zu saftigen Burgern – Köln ist eine Stadt, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Veganer, Vegetarier und alles, was dazwischen liegt, können hier nach Herzenslust schlemmen.

2. Platz Heidelberg – Klein aber Oho

​​Heidelberg ist eine Universitätsstadt mit einem hohen Anteil an Studierenden. Das ist großartig, denn es bedeutet, dass die Preise in den meisten Restaurants relativ niedrig sind, sodass man viel für sein Geld bekommt. Auch wenn es nur eine eher kleinere Stadt ist, gibt es eine Vielzahl von veganen/vegetarischen Restaurants. Dank seiner geringen Bevölkerungszahl und dem vergleichsweise großen Angebot ist Heidelberg gemessen am Verhältnis von Restaurants zu den Einwohnern der deutsche Spitzenreiter.

1. Platz Berlin – Die vegane Hauptstadt

Berlin steht auf unserer Liste der vegan freundlichen Städte ganz oben, und es ist leicht zu erkennen, wieso. Die deutsche Hauptstadt hat in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, das kulinarische Bild von Deutschland in der Welt zu verbessern und der Bundesrepublik den Ruf, eines der besten Länder für Veganer zu sein, eingebracht. Die vegane Szene in Berlin floriert seit Jahren und macht die Stadt zu einem beliebten internationalen Ziel für Veganer und zu einem Traum für Einheimische. Nahezu jedes Restaurant in Berlin hat zumindest annehmbare vegane Optionen, und es gibt auch viele rein pflanzliche Lokale.