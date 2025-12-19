CleanKids-Magazin

Rückruf: Menzi ruft tegut Wildfond zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Menzi GmbH informiert über den Rückruf des Artikels tegut Wildfond im 400 ml Glas und mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum: 09.09.2028. Betroffen ist die Charge: TWL-25-0663. Wie das Unternehmen mitteilt, ist es bei der Haltbarmachung der betroffenen Produkte im Produktionsprozess zu einem Fehler gekommen, wodurch es zu einem vorzeitigen Verderb der Produkte kommen kann.

Vom Verzehr wird abgeraten!

Der Verkauf erfolgte über tegut-Filialen

Betroffener Artikel

tegut Wildfond
Inhalt: 400ml
Mindesthaltbarkeitsdatum: 09.09.2028
Chargennummer / Los-Kennzeichnung: TW L-25-0663
Hersteller: Menzi GmbH

Der Rückruf betrifft ausschließlich das oben genannte Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.09.2028. Andere Produkte sind nicht betroffen.

Das betroffene Produkt kann in der jeweiligen Einkaufsstätte zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Kundenservice
Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice unter der Rufnummer 054232060 (Montag bis Freitag, 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr) oder per Email: qs@menzi.de

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

