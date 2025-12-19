Rückruf: Menzi ruft tegut Wildfond zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Menzi GmbH informiert über den Rückruf des Artikels tegut Wildfond im 400 ml Glas und mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum: 09.09.2028. Betroffen ist die Charge: TWL-25-0663. Wie das Unternehmen mitteilt, ist es bei der Haltbarmachung der betroffenen Produkte im Produktionsprozess zu einem Fehler gekommen, wodurch es zu einem vorzeitigen Verderb der Produkte kommen kann.

Vom Verzehr wird abgeraten!

Der Verkauf erfolgte über tegut-Filialen

Betroffener Artikel

tegut Wildfond

Inhalt: 400ml

Mindesthaltbarkeitsdatum: 09.09.2028

Chargennummer / Los-Kennzeichnung: TW L-25-0663

Hersteller: Menzi GmbH

Der Rückruf betrifft ausschließlich das oben genannte Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.09.2028. Andere Produkte sind nicht betroffen.

Das betroffene Produkt kann in der jeweiligen Einkaufsstätte zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice unter der Rufnummer 054232060 (Montag bis Freitag, 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr) oder per Email: qs@menzi.de