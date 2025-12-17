Rückruf hitzebeständiger Gläser bei Dille & Kamille

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Dille & Kamille ruft hitzebeständige Gläser zurück. Die betroffenen Gläser sind geriffelt und waren mit und ohne Henkel vom 23.09.2024 bis 11.12 2025 erhältlich. Wie das Unternehmen mitteilt, können die Gläser bei starken Temperaturschwankungen wie dem Einfüllen heißer Getränke in kaltes Glas splittern oder zerbrechen. Für Benutzer:innen besteht Verbrennungsgefahr

Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten

Betroffene Artikel

Hitzebeständiges Glas geriffelt

Inhalt: 330ml

Artikelnummer: 00044092

Hitzebeständiges Glas mit Henkel geriffelt

Inhalt: 270ml – Artikelnummer: 00042904

Inhalt: 250ml – Artikelnummer: 00042903

Inhalt: 140ml – Artikelnummer: 00042902

Verkaufszeitraum: 23.09.2024 bis 11.12 2025

Wenn Sie betroffene Gläser bei Dille & Kamille gekauft haben, können sie diese in jeder Dille&Kamille Filiale zurückgeben oder nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice von Dille & Kamille auf. Der Kaufpreis wird erstattet.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Kundenservice

kundenservice@dille-kamille.de

Kundenservice: +49-(0) 3929-2678269 (zum ortsüblichen Tarif)

