Rückruf hitzebeständiger Gläser bei Dille & Kamille
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Dille & Kamille ruft hitzebeständige Gläser zurück. Die betroffenen Gläser sind geriffelt und waren mit und ohne Henkel vom 23.09.2024 bis 11.12 2025 erhältlich. Wie das Unternehmen mitteilt, können die Gläser bei starken Temperaturschwankungen wie dem Einfüllen heißer Getränke in kaltes Glas splittern oder zerbrechen. Für Benutzer:innen besteht Verbrennungsgefahr
Von der weiteren Verwendung wird daher abgeraten
Betroffene Artikel
Hitzebeständiges Glas geriffelt
Inhalt: 330ml
Artikelnummer: 00044092
Hitzebeständiges Glas mit Henkel geriffelt
Inhalt: 270ml – Artikelnummer: 00042904
Inhalt: 250ml – Artikelnummer: 00042903
Inhalt: 140ml – Artikelnummer: 00042902
Verkaufszeitraum: 23.09.2024 bis 11.12 2025
Wenn Sie betroffene Gläser bei Dille & Kamille gekauft haben, können sie diese in jeder Dille&Kamille Filiale zurückgeben oder nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice von Dille & Kamille auf. Der Kaufpreis wird erstattet.
Kundenservice
kundenservice@dille-kamille.de
Kundenservice: +49-(0) 3929-2678269 (zum ortsüblichen Tarif)
