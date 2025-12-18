Rückruf: Maisons du Monde ruft Plüsch Bunnys zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Maisons du Monde informiert über den Rückruf von grauen Plüsch Hasen mit der Artikelnummer 150460. Wie das Unternehmen mitteilt, können sich die Augen des Hasen ablösen und stellen für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr dar.
Bitte aus der Reichweite von Kleinkindern entfernen und auf Vollständigkeit hin überprüfen!
Betroffener Artikel
Plüsch BUNNY grau PM
Artikelnummer: 150460
Barcode: 3611871504602
Chargennummern: 447951, 449852, 461271, 464023, 469430, 472451, 474460, 475172
Kunden können betroffene Plüsch Bunnys in die nächste Filiale zurückbringen, oder über den Kundenservice melden, der Kaufpreis wird erstattet.
Kundenservice
Deutschland: 030-91588012
Österreich: +43720380044
Schweiz: +4143-5478190
Produktabbildung: Maisons du Monde
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller