Rückruf: Maisons du Monde ruft Plüsch Bunnys zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Maisons du Monde informiert über den Rückruf von grauen Plüsch Hasen mit der Artikelnummer 150460. Wie das Unternehmen mitteilt, können sich die Augen des Hasen ablösen und stellen für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr dar.

Bitte aus der Reichweite von Kleinkindern entfernen und auf Vollständigkeit hin überprüfen!

Betroffener Artikel

Plüsch BUNNY grau PM

Artikelnummer: 150460

Barcode: 3611871504602

Chargennummern: 447951, 449852, 461271, 464023, 469430, 472451, 474460, 475172

Kunden können betroffene Plüsch Bunnys in die nächste Filiale zurückbringen, oder über den Kundenservice melden, der Kaufpreis wird erstattet.

Kundenservice

Deutschland: 030-91588012

Österreich: +43720380044

Schweiz: +4143-5478190

Kundeninformation >

Produktabbildung: Maisons du Monde

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller