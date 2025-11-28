Rückruf: Listerien – Laschinger Seafood ruft Almare Forellenfilets via Aldi zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Laschinger Seafood GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Almare Forellenfilets der Sorten Natur und Pfeffer mit dem Verbrauchsdatum 30.11.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei einer Untersuchung in Listerien nachgewiesen.
Vom Verzehr wird dringend abgeraten!
Die betroffenen Produkte waren über Aldi Nord und Aldi Süd erhältlich
Betroffene Artikel
Almare Forellenfilets
Inhalt: 125g
Sorten: Natur und Pfeffer
Verbrauchsdatum 30.11.2025
Losnummer 4254431
Im Verkauf via Aldi Nord und Aldi Süd
Weitere Länder betroffen
Golden Seafood Gerookte Regenboogforelfilets 125g
Natur (EAN 4065019148927) (keine Sorte Pfeffer)
Verbrauchsdatum 30.11.2025 / Charge LOT 4254431, verkauft durch ALDI Niederlande
Golden Seafood Filets de truite / Forelfilets / Forellenfilets 125g
Natur (EAN 4065019163326) (keine Sorte Pfeffer)
Verbrauchsdatum 30.11.2025 / Charge LOT 4254431, verkauft durch ALDI Belgien
Almare Seafood Regenbogenforellenfilets 125g,
Natur (EAN 4099200041469) & Pfeffer (EAN 4099200041445),
Verbrauchsdatum 30.11.2025 / Charge LOT 4254431, verkauft durch HOFER Österreich
Almare Seafood Regenbogenforellenfilets 125g,
Natur (EAN 4099200041469) & Pfeffer (EAN 4099200041445),
Verbrauchsdatum 30.11.2025 / Charge LOT 4254431, verkauft durch ALDI Schweiz
Almare Seafood Regenbogenforellenfilets 125g,
Natur (EAN 4099200041469) & Pfeffer (EAN 4099200041445),
Verbrauchsdatum 30.11.2025 / Charge LOT 4254431, verkauft durch ALDI Ungarn
Andere Verbrauchsdaten des Artikels sind nach Unternehmensangaben von dem öffentlichen Rückruf nicht betroffen.
Verbraucher:innen, die das Produkt mit dem Verbrauchsdatum 30.11.2025 und Losnummer 4254431 gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.
Hintergrund Listerien
ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!
Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines oder mehrere dieser Produkte erworben haben, sollten unbedingt auf den Konsum verzichten
Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit (z.T. über 3 Wochen) Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet. Sollten oben genannte Symptome auftreten, suchen Sie umgehend Ihrem Hausarzt auf.
Eine Listeriose verläuft bei gesunden Menschen meist harmlos oder wird sogar kaum bemerkt. Werden besonders viele Erreger aufgenommen, kann es zu Fieber und Durchfällen kommen. Kleinkinder oder Menschen mit geschwächter Immunabwehr, wie frisch Operierte, Aids- oder Krebspatienten und Diabetiker können schwer erkranken.
Der Ausbruch der Erkrankung kann bis zu acht Wochen nach Aufnahme der Bakterien erfolgen. Listerien können Sepsen („Blutvergiftungen“) oder Meningitiden (Hirnhautentzündungen) verursachen, die mit Antibiotika behandelt werden können, aber dennoch in 30 Prozent der Fälle zum Tode führen.
Besonders bei Schwangeren ist eine Listeriose sehr gefährlich, da sie fatale Folgen für das ungeborene Kind haben kann. Es kann zu Frühgeburt, schweren Schädigungen oder sogar zum Absterben des Fötus kommen. Die Schwangere hingegen bemerkt die Erkrankung oft nicht einmal.
