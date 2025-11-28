Rückruf: Listerien – Laschinger Seafood ruft Almare Forellenfilets via Aldi zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Laschinger Seafood GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Almare Forellenfilets der Sorten Natur und Pfeffer mit dem Verbrauchsdatum 30.11.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei einer Untersuchung in Listerien nachgewiesen.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Die betroffenen Produkte waren über Aldi Nord und Aldi Süd erhältlich

Betroffene Artikel

Almare Forellenfilets

Inhalt: 125g

Sorten: Natur und Pfeffer

Verbrauchsdatum 30.11.2025

Losnummer 4254431

Im Verkauf via Aldi Nord und Aldi Süd

Weitere Länder betroffen

Golden Seafood Gerookte Regenboogforelfilets 125g

Natur (EAN 4065019148927) (keine Sorte Pfeffer)

Verbrauchsdatum 30.11.2025 / Charge LOT 4254431, verkauft durch ALDI Niederlande

Golden Seafood Filets de truite / Forelfilets / Forellenfilets 125g

Natur (EAN 4065019163326) (keine Sorte Pfeffer)

Verbrauchsdatum 30.11.2025 / Charge LOT 4254431, verkauft durch ALDI Belgien

Almare Seafood Regenbogenforellenfilets 125g,

Natur (EAN 4099200041469) & Pfeffer (EAN 4099200041445),

Verbrauchsdatum 30.11.2025 / Charge LOT 4254431, verkauft durch HOFER Österreich

Almare Seafood Regenbogenforellenfilets 125g,

Natur (EAN 4099200041469) & Pfeffer (EAN 4099200041445),

Verbrauchsdatum 30.11.2025 / Charge LOT 4254431, verkauft durch ALDI Schweiz

Almare Seafood Regenbogenforellenfilets 125g,

Natur (EAN 4099200041469) & Pfeffer (EAN 4099200041445),

Verbrauchsdatum 30.11.2025 / Charge LOT 4254431, verkauft durch ALDI Ungarn

Andere Verbrauchsdaten des Artikels sind nach Unternehmensangaben von dem öffentlichen Rückruf nicht betroffen.

Verbraucher:innen, die das Produkt mit dem Verbrauchsdatum 30.11.2025 und Losnummer 4254431 gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Produktabbildung: Laschinger Seafood GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Listerien ACHTUNG! Gesundheitsgefahr! Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines oder mehrere dieser Produkte erworben haben, sollten unbedingt auf den Konsum verzichten Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit (z.T. über 3 Wochen) Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet. Sollten oben genannte Symptome auftreten, suchen Sie umgehend Ihrem Hausarzt auf. Eine Listeriose verläuft bei gesunden Menschen meist harmlos oder wird sogar kaum bemerkt. Werden besonders viele Erreger aufgenommen, kann es zu Fieber und Durchfällen kommen. Kleinkinder oder Menschen mit geschwächter Immunabwehr, wie frisch Operierte, Aids- oder Krebspatienten und Diabetiker können schwer erkranken. Der Ausbruch der Erkrankung kann bis zu acht Wochen nach Aufnahme der Bakterien erfolgen. Listerien können Sepsen („Blutvergiftungen“) oder Meningitiden (Hirnhautentzündungen) verursachen, die mit Antibiotika behandelt werden können, aber dennoch in 30 Prozent der Fälle zum Tode führen. Besonders bei Schwangeren ist eine Listeriose sehr gefährlich, da sie fatale Folgen für das ungeborene Kind haben kann. Es kann zu Frühgeburt, schweren Schädigungen oder sogar zum Absterben des Fötus kommen. Die Schwangere hingegen bemerkt die Erkrankung oft nicht einmal. PDF – Schutz vor Infektionen mit Listerien

