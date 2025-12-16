Rückruf: BabyOne ruft Babyschlafsäcke von LITTLE ONE zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

BabyOne ruft verschiedene Mull Babyschlafsäcke der Eigenmarke LITTLE ONE zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass der Verschluss des Reißverschlusses bei einem erhöhten Druck unter Umständen brechen kann. Dadurch entstehen Kleinteile die Kleinkinder in den Mund nehmen und verschlucken könnten, sowie eine mögliche Verletzungsgefahr.

BabyOne teilt mit: Als Vorsichtsmaßnahme werden wir dieses und ähnliche Artikel dieser Produktion vorerst aus dem Verkauf nehmen.

Betroffene Artikel

Mull-Schlafsack prewashed green 70

Marke: Little One

Betroffene Modelle

Mull-Schlafsack prewashed green 70 (EAN 4054703941142)

Mull-Schlafsack prewashed green 80 (EAN 4054703941142)

Mull-Schlafsack prewashed green 60 (EAN 4054703941173)

Mull-Schlafsack prewashed o.white 80 (EAN 4054703941944)

Mull-Schlafsack prewashed o.white 70 (EAN 4054703941913)

Mull-Schlafsack prewashed o.white 60 (EAN 4054703941975)

Mull-Schlafsack prewashed taupe 80 (EAN 4054703943146)

Mull-Schlafsack prewashed taupe 70 (EAN 4054703943115)

Mull-Schlafsack prewashed taupe 60 (EAN 4054703943177)

BabyOne Kundenservice

Sollten Sie Beanstandungen zu den genannten Produkten oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren BabyOne Fachmarkt vor Ort oder an die kostenlose Service Hotline: 00800-63696200

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

