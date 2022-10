So werden Kuscheltiere und Spielzeuge richtig gewaschen

Kinder sind etwas Wunderschönes, aber jeder Elternteil wird der Aussage zustimmen, dass Kinder nun einmal auch jede Menge an Schmutz verursachen. Das ist auch gut so, denn nur wenn die Kinder befreit spielen und toben können, ist eine schöne Kindheit möglich. Doch letztlich muss der Schmutz auch wieder weg und genau hier kommt die Waschmaschine in das Spiel. Kleidungsstücke kann jeder waschen, aber wie sieht es mit den geliebten Kuscheltieren aus?

Kinder lieben Kuscheltiere und deswegen müssen diese regelmäßig gewaschen werden

Ohne den geliebten Bären im Arm einschlafen, ist für viele Kinder einfach unvorstellbar. Das ist schön und so soll es bleiben. Aber dennoch ist genau dieses geliebte Spielzeug auch ein Hort von Bakterien und Viren. Die Kinder nehmen es gerne und überall mit, aber es handelt sich hierbei nicht um keimfreies Holzspielzeug. Im Stoff und im Futter setzen sich Bakterien, Pilze und Viren schnell fest. Daraus resultiert ein lästiger Geruch, aber auch ein verstärktes gesundheitliches Risiko. Für die Reinigung müssen Eltern ihr gesamtes Fachwissen aufbringen. Denn noch schlimmer als ein dreckiges Kuscheltier ist ein kaputtes Kuscheltier. Diese geliebten Spielzeuge sind allerdings besonders sensibel und müssen aufwändig und sorgfältig gereinigt werden. Nur dann haben die Kinder eine lange und risikofreie Freude daran.

So werden Kuscheltiere aus Stoff richtig gewaschen

Natürlich kann es keine Anleitung für alle Kuscheltiere geben. Es gibt eine zu große Anzahl von unterschiedlichen Modellen aus verschiedenen Materialien. Dennoch gibt es ein paar Schritte, die auf jeden Fall beachtet werden sollten. Wie bei der Ernährung von Kindern ist auch bei der Reinigung von Kuscheltieren auf die Details zu achten. Zubehörteile, sowie Teile, die schnell abfallen, müssen sorgfältig entfernt werden. Erst dann darf das Kuscheltier in die Waschmaschine gelegt werden. Eine Handwäsche ist oft die bessere Lösung, denn hier wird das Material geschont. Auf das Schleudern, sowie auf das Trocknen im Trockner sollte verzichtet werden. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten, ansonsten kann das Tier schnell kaputtgehen und das freut das Kind auf keinen Fall. Ein schonendes und auf das Material ausgerichtetes Waschmittel ist ebenfalls sehr wichtig. Auch hier sorgt die Verwendung für eine Schonung des Materials und dadurch für eine längere Haltbarkeit des geliebten Begleiters.

Fazit: Richtig waschen bringt lange Freude

Die Pflege des Kuscheltieres ist für Kinder nicht ganz so wichtig. Für die Eltern aber umso mehr, und diese sollten dabei die höchste Vorsicht walten lassen. Niemand will gerne in traurige Kinderaugen blicken müssen. Wer das Kuscheltier seines Kindes regelmäßig und gut pflegt, der erhält es für einen langen Zeitraum. Die Handwäsche sollte immer die erste Wahl sein. Denn durch die Handwäsche wird das Material geschont und das Kuscheltier bleibt lange sauber und ebenso lange erhalten. Auch wenn die Handwäsche oft deutlich aufwändiger ist, so stellt sie doch die bestmögliche Lösung dar. Dazu braucht es nur das richtige Waschmittel, ein wenig Geduld und einen Eimer voll Wasser. Anschließend das Kuscheltier unbedingt gut trocknen, um die Bildung von Schimmel im Futter zu vermeiden.