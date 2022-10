Der Aufstieg von Holzspielzeug

Holzspielzeug ist – trotz innovativer Alternativen am Markt – ein beliebter Evergreen in Kinderzimmern auf der ganzen Welt. Für jedes Alter und alle Entwicklungsstufen konzipieren Spielzeughersteller kreative, handwerkliche oder logische Spiele aus Holz, welche für viel Spaß sowie Abwechslung sorgen.

Die Entstehung von Holzspielzeug

Holzspielzeug war bereits vor Christi Geburt verbreitet. Rund 200 Jahre vor unserer Zeitrechnung spielten Kinder in Ägypten mit selbst geschnitzten Holztieren, welche einen beweglichen Unterkiefer besaßen. Später entstanden in Kombination mit textilen Bestandteilen die ersten Puppen. Im Alten Rom und dem Antiken Griechenland kannte man Holzschwerter, Würfelspiele und Kreisel aus Holz.

In zahlreichen deutschen Regionen gehört die Fertigung von Holzspielzeug zum lokalen Kulturgut. So können Interessierte bis heute die Entstehung und Entwicklung von Holzspielzeug in traditionsverbundenen Museen wie dem Erzgebirgischen Spielzeugmuseum Seiffen erkunden.

Beliebte Spielzeugklassiker aus Holz

Beliebte Spielzeugklassiker aus Holz halten abwechslungsreiche Spielideen bereit – von Halma, über Bausätze, bis hin zum Hammer-Spiel. Sie fördern wahlweise die Motorik, das räumliche Denken oder die Kombinationsgabe. Bei einer Runde Mikado trainieren Jung und Alt die Geschicklichkeit. Im Sommer bringen beliebte Outdoor-Aktivitäten wie Geschicklichkeitsspiele aus Holz Abwechslung. Spannend anzusehen ist für Kinder eine Murmelbahn, welche zugleich mit den Gesetzen der Physik vertraut macht. Solitär als Brettspiel ist auch für Erwachsene eine interessante Beschäftigung. Originelle Holzspielzeuge für jedes Alter finden Sie bei Vertbaudet.

Die Vorteile von Holzspielzeug

Holzspielzeug ist so vielseitig wie kaum ein anderes. Zahlreiche Spielzeuge aus Holz können bei Beschädigung repariert, statt entsorgt zu werden. Der natürliche Rohstoff besticht mit angenehmer Haptik und enthält keine gesundheitsschädlichen Weichmacher. Designs aus Holz sind zudem zeitlos und lassen das Spielzeug nicht aus der Mode kommen. So kann es an den nächsten in der Familie weitergegeben werden und viele Kinder erfreuen. Zu guter Letzt ist Holz eine geschmackvolle Wahl, welche sich einfach in jedes Einrichtungskonzept integriert.

Holzspielzeug als Geschenk für Kinder

Holzspielzeug ist eine stilvolle Geschenkidee für Kinder. Vom Steckenpferd, über das Puppenhaus, bis hin zur Kinderküche oder dem Kaufmannsladen: Spielzeug aus Holz kann oft von mehreren Generationen bespielt werden und ist eine langfristige Investition.

Im Kindergartenalter stehen Murmelbahnen hoch im Kurs. Jungen lieben alle Arten von Fahrzeugen wie Holzautos mit passendem Parkhaus. Mädchen schwärmen für Puppenstuben in sanften Pastelltönen, in denen sich Situationen aus dem Alltag nachempfinden lassen. Es steht nicht immer ein Spielkamerad bereit? Viele Brettspiele aus Holz können sowohl allein als auch gemeinsam gespielt werden.

Was ist wichtig beim Kauf von Holzspielzeug?

Beim Kauf von Holzspielzeug sollten Sie darauf achten, dass Sie dieses dem Alter entsprechend auswählen. Verschluckbare Kleinteile sollten Sie vermeiden, wenn das Kind jünger als 3 Jahre alt ist. TÜV- und CE-Zeichen gewährleisten, dass Sie ein sicheres Spielzeug erwerben. Achten Sie bei Bauklötzen und Co. zudem auf eine ungiftige Lackierung.

Das Holz zur Fertigung von Holzspielzeug sollte aus nachhaltiger Holzwirtschaft stammen. Unabhängige Institute prüfen, dass keine Kinderarbeit oder Tierversuche Teil der Produktion waren. Meiden Sie weiche Holzarten, da diese nicht besonders langlebig sind. Das Öko-Test-Siegel wacht über die Einhaltung von Schadstoffgrenzen. Der Blaue Engel kennzeichnet den Verzicht auf Holzschutzmittel.