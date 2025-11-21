Rückruf: Hersteller ruft Schinkenknacker wegen Salmonellen zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Lichtenberger Fleisch- und Wurstwaren GmbH informiert über den Rückruf der Schinkenknacker im Schweinedarm in der 10x100g Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25.11.2025. Wie mitgeteilt wird, wurden im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Salmonellen festgestellt.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Der betroffene Wurstartikel wurde im Raum Berlin und Brandenburg vertrieben

Betroffener Artikel

Schinkenknacker im Schweinedarm

Inhalt: 10x100g

Charge: 0403EC25

Mindesthaltbarkeitsdatum 25.11.2025

Identifikationsnummer: DE BE 21514 EU

Andere Chargen sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen

Kundenservice

Verbraucherfragen beantwortet der Kundenservice der Lichtenberger Fleisch- und Wurstwaren GmbH unter Tel. 030-558804-79 Montag bis Freitag 7:30 bis 16:00 Uhr.

Produktabbildung: Lichtenberger Fleisch- und Wurstwaren GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Salmonellen ACHTUNG!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten. Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.

