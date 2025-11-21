Rückruf: Hersteller ruft Schinkenknacker wegen Salmonellen zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Lichtenberger Fleisch- und Wurstwaren GmbH informiert über den Rückruf der Schinkenknacker im Schweinedarm in der 10x100g Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25.11.2025. Wie mitgeteilt wird, wurden im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Salmonellen festgestellt.
Vom Verzehr wird dringend abgeraten!
Der betroffene Wurstartikel wurde im Raum Berlin und Brandenburg vertrieben
Betroffener Artikel
Schinkenknacker im Schweinedarm
Inhalt: 10x100g
Charge: 0403EC25
Mindesthaltbarkeitsdatum 25.11.2025
Identifikationsnummer: DE BE 21514 EU
Andere Chargen sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen
Kundenservice
Verbraucherfragen beantwortet der Kundenservice der Lichtenberger Fleisch- und Wurstwaren GmbH unter Tel. 030-558804-79 Montag bis Freitag 7:30 bis 16:00 Uhr.
Produktabbildung: Lichtenberger Fleisch- und Wurstwaren GmbH
Infobox Salmonellen
ACHTUNG!
Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf
Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten.
Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller