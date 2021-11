Sicherer Badespaß in der Badewanne

Kinder haben eine lebhafte Phantasie. Deshalb sollte man sie lieber nicht unbeaufsichtigt lassen. Dies gilt auch für das Baden. Die Badewanne ist für die Kleinen meist ein toller Ort, um sich im Wasser richtig auszutoben. Doch leider birgt sie in gewisser Weise auch ein Verletzungsrisiko, zum Beispiel an der Badewannenarmatur. Mit bestimmten Vorkehrungen machen Sie die Badewanne etwas sicherer und sorgen für den perfekten Badespaß für Ihre Kinder.

Die kleinen Rabauken haben kein Zeitgefühl und leben im hier und jetzt. Sie sind neugierig und betrachten alles als ein großes Abenteuer. Daher ist Ihnen natürlich nicht bewusst, dass sie sich auch verletzen oder ausrutschen können. Insbesondere Badewannenarmaturen stellen ein gewisses Verletzungsrisiko dar.

Vorsicht Ausrutschgefahr

Da Kinder in der Regel voller Energie stecken, bleiben sie selten ruhig an einer Stelle sitzen. Dies gilt nicht nur für den Tag, sondern auch für das Baden am Abend.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man teilweise das Risiko von Stürzen oder das Ausrutschen verhindern kann. Ein rutschfester Boden sowie rutschhemmende Oberflächen sollten richtig behandelt werden, um sie nicht zu beschädigen. Doch nicht für alle kommt ein Austausch der Badewanne in Frage. Deshalb sollten Sie zumindest eine rutschhemmende Unterlage für den Badewannenboden verwenden.

Praktische und elegante Lösung

Bestimmt haben Sie sich auch schon einmal an der Badewannenarmatur gestoßen. Eine Überlaufbefüllung mit einer Ab- und Überlaufgarnitur macht die Badewanne etwas sicherer. Die Badewanne wird hierbei durch eine seitlich angebrachte Öffnung befüllt. Eine sehr elegante und sichere Lösung, da die Badewannenarmatur so keinen mehr stören kann.

Badewannenarmaturen mit Verbrühschutz

Badewannenarmaturen mit Thermostat sind eine weitere Möglichkeit, wie Sie das Baden Ihrer Kinder etwas sicherer machen können. Diese speziellen Armaturen reagieren sofort auf Druckunterschiede des Wassers und halten die eingestellte Wassertemperatur konstant. Der integrierte Verbrühungsschutz sorgt ferner dafür, dass Sie einen speziellen Knopf betätigen müssen, um die Wassertemperatur auf 38–40 °C erhöhen zu können. Durch diese simple und doch raffinierte Lösung, können die Kinder während des Spielens in der Badewanne nicht einfach versehentlich die Wassertemperatur an der Badewannenarmatur verstellen und sich verbrühen.

Darüber hinaus ist die Oberfläche hochwertiger Thermostat-Badewannenarmaturen stets kalt, da das kalte Wasser immer ringsherum in der Armatur zirkuliert. Somit besteht auch hier kein Verbrühungsrisiko.

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0