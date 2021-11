Rückruf: VEDES ruft Holz-Einlegepuzzle von SpielMaus wegen Schimmelbefall zurück

Der Spielwaren-Großhändler VEDES informiert über den Rückruf des Artikels „SpielMaus Holz Einlegepuzzle 7- bzw. 10-teilig“. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde anlässlich einer Qualitätskontrolle punktueller Schimmelbefall festgestellt, weswegen der Artikel als nicht sicher einzustufen ist.

Es handelt sich um insgesamt 3.000 Stück der Chargennummer 152106/05/2021, die im Zeitraum 18. Oktober 2021 bis einschließlich 12. November 2021 über den VEDES Großhandel vertrieben und an den Fachhandel in Deutschland, Österreich und in der Schweiz und vereinzelt in Italien, Belgien und den Niederlanden verkauft wurden. Artikel anderer Chargen sind von diesem Rückruf nicht betroffen!

Betroffener Artikel

Artikel: SpielMaus Holz Einlegepuzzle 7- bzw. 10-teilig

VEDES Sort.nr. 604 08 289

EAN 4018501046096

Chargennummer 152106/05/2021

Vertriebszeitraum: 18. Oktober 2021 bis einschließlich 12. November 2021

Verbraucher, die im Besitz dieses Produktes sind, können dieses kostenfrei in dem Geschäft zurückgeben, in dem es gekauft wurde. Sie erhalten dann den Einkaufspreis erstattet.

Kunden, die kein Geschäft in der Nähe haben, können sich im Einzelfall direkt an die VEDES in Nürnberg wenden und erhalten nach Rücksendung des mangelhaften Artikels den Einkaufspreis in Höhe von 7,99 € zurückerstattet.

