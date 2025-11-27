Produktrückruf: Hema ruft Butter-Käse-Stangen wegen falschem Inhalt zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Hema informiert über den Rückruf von Butter-Käse-Stangen. Wie das Unternehmen mitteilt, befindet sich in der Verpackung der Butter-Käse-Stangen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.05.2026 das Produkt Butter-Käse-Salzgebäck. Auf der Verpackung wurde nicht angegeben, dass das Produkt das Allergen Sesamsamen enthält. Außerdem wird nicht darauf hingewiesen, dass das Produkt möglicherweise Erdnüsse enthalten kann.

Verbraucher:innen mit einer Allergie gegen Sesamsamen und/oder Erdnüsse wird dringend vom Verzehr abgeraten

Betroffener Artikel

Butter-Käse-Stangen

Marke: Hema

Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.05.2026

Betroffene Artikel können in jeder HEMA-Filiale zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet – ein Kassenbon ist nicht erforderlich.

Kundenservice

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an den HEMA-Kundenservice, Telefonnummer: 0180 2436233

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

