ÖKO-TEST: „Sehr gute“ Gesichtswasser müssen nicht teuer sein

Gesichtswasser, auch Toner genannt, ist für viele der unverzichtbare Helfer in der täglichen Gesichtspflege. Es wird direkt nach der Reinigung angewendet und bereitet die Haut optimal auf die anschließende Pflege vor. Ein guter Toner entfernt letzte Make-up Rückstände, bringt den pH-Wert der Haut wieder ins Gleichgewicht und kann Poren reinigen. Je nach Zusammensetzung spendet er Feuchtigkeit, wirkt beruhigend oder reguliert überschüssigen Talg.

ÖKO-TEST hat nun 22 Gesichtswässer für unterschiedliche Hauttypen getestet.

Über den tatsächlichen Nutzen von Gesichtswasser scheiden sich die Geister. Viel falsch machen kann man laut ÖKO-TEST aber nicht: Über die Hälfte der Produkte schneidet mit Bestnote ab – darunter auch das günstigste Gesichtswasser im Test.

76 Cent oder 51 Euro:

„Sehr gute“ Gesichtswasser müssen nicht teuer sein

Die Preisspanne der Testprodukte ist groß: Das günstigste Produkt, das Today Gesichtswasser Mild von Rewe, gibt es schon für 76 Cent pro 200 Milliliter. Das teuerste, das Dr. Hauschka Gesichtstonikum, kostet stolze 51 Euro pro 200 Milliliter. Beide schneiden mit Bestnote ab.

„Unser Test zeigt ganz deutlich, dass niemand für ein ‚gutes‘ oder sogar ‚sehr gutes‘ Gesichtswasser tief in die Tasche greifen muss“, sagt ÖKO-TEST-Redakteurin Heike Baier.

Zu bemängeln hat ÖKO-TEST insgesamt nur wenig im Test. In einem Produkt wurde vom Labor Salicylsäure nachgewiesen, das in der EU als vermutlich reproduktionstoxisch eingestuft ist und im Verdacht steht, wie ein Umwelthormon zu wirken. Kritisch sehen die Verbraucherschützer auch in Produkten enthaltene PEG/PEG-Derivate, die die Haut durchlässiger machen können für Fremdstoffe, und synthetische Polymere, die die Umwelt belasten können.

Quelle: ÖKO-TEST