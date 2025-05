Der neue ÖKO-TEST Ratgeber Bauen und Wohnen

Die Herausforderungen unserer Zeit verlangen nach einer nachhaltigeren Baubranche und alternativen Denkrichtungen. Wie das aussehen kann und wie Verbraucherinnen und Verbraucher Energie und Kosten sparen, erklärt der ÖKO-TEST Ratgeber Bauen und Wohnen 2025.

Ressourcenknappheit, steigende Energie- und Baustoffpreise sowie das Bestreben Treibhausgase zu mindern, treiben die Baubranche an, innovativ zu sein und neu zu denken. Von zirkulärem Bauen bis Urban Mining – ÖKO-TEST beleuchtet in seinem neuen Ratgeber Pilotprojekte und die großen Herausforderungen von nachhaltigerem Bauen und Renovieren.

Auch im Heft: die Tests torffreie Hochbeeterde, gusseiserne Bratpfannen, Antischimmelfarbe, Latexmatratzen und Abflussreiniger.

Neben zahlreichen Tipps sind im Heft auch fünf Tests enthalten: torffreie Hochbeeterde, gusseiserne Bratpfannen, Antischimmelfarbe, Latexmatratzen und Abflussreiniger. „Für Verbraucherinnen und Verbraucher, die in ihren vier Wänden, auf möglichst schadstofffreie Produkte zurückgreifen wollen, bieten unsere Tests Orientierung beim Einkauf“, sagt Annette Dohrmann, ÖKO-TEST-Leiterin Magazin.

ÖKO-TEST hat unter anderem untersucht, welche gusseiserne Bratpfannen Schwermetalle beim Kochen freisetzen und in welchen Blumenerden sich bedenkliche Inhaltsstoffe verstecken. Im Test Antischimmelfarbe fallen fast alle Produkte durch – nur eines erhält das Gesamturteil „ausreichend“. Auch bei den Abflussreinigern schmieren laut ÖKO-TEST viele ab – nicht nur in Sachen Schadstoffe. Gerade einmal ein Produkt überzeugt die Verbraucherschützer in seiner Reinigungsleistung. Weitaus besser fällt da der Test Latexmatratzen aus: Die Mehrheit ist im Gesamturteil „gut“.

Quelle: ÖKO-TEST