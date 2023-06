Rückruf: Metallteile in verschiedenen Bürger und Aldi Gut Maultaschenprodukten möglich

Die Bürger GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf der Artikel Bürger Bio-Maultaschen, Bürger Bio-Maultaschen Gemüse, Aldi Gut Bio-schwäbische Maultaschen, Aldi Gut Bio-Maultaschen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 29.03.2023 bis einschließlich 03.07.2023. Wie das Unternehmen mitteilt, kann bei den betroffenen Produkten nicht sicher ausgeschlossen werden, dass sich in der Ware vereinzelt kleine Metallteile befinden; diese wurden über den Rohstoff BioSpinat eingetragen.

Wegen einer möglichen Verletzungsgefahr sollten die Produkte der betroffenen MHD´s nicht verzehrt werden

Betroffene Artikel

Bürger Bio-Maultaschen

MHD: 29.03.2023 bis einschließlich 03.07.2023

Bürger Bio-Gemüsemaultaschen

MHD: 29.03.2023 bis einschließlich 03.07.2023

Aldi Gut Bio-Schwäbische Maultaschen

MHD: 29.03.2023 bis einschließlich 03.07.2023

Aldi Gut Bio-Gemüsemaultaschen

MHD: 29.03.2023 bis einschließlich 03.07.2023

Vertrieb der Aldi Gut Produkte über ALDI SÜD

Der Kaufpreis wird selbstverständlich gegen Produktrückgabe vom jeweiligen Markt erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Alle anderen Produkte der Firma Bürger sind nicht betroffen und einwandfrei.

Kundenservice

Bei Fragen können Verbraucher sich direkt an die Bürger GmbH & Co. KG unter der Rufnummer 07156-3002-0 (08:00-16:30 Uhr) wenden oder das Unternehmen per E-Mail an hallo@buerger.de kontaktieren.

Kundeninformation >

Produktabbildungen: Bürger GmbH & Co. KG

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download