Rückruf: Gesundheitsgefahr – Schwefeldioxid in verschiedenen asiatischen Lebensmitteln

Aufgepasst: In der amtlichen Meldung wird von rein lokalem Vertrieb gesprochen. Die Produkte sind jedoch über verschiedene Kanäle auch anderweitig im Sortiment.

Die Hai Yen GmbH und Co KG informiert über den Rückruf diverser asiatischer Lebensmittel aufgrund eines erhöhtem Schwefeldioxidgehaltes.

Der Verzehr von diesen Produkten kann gesundheitliche Probleme verursachen. Vor allem Bronchien sind gefährdet.

Vom Verzehr dieser Produkte wird abgeraten!

Betroffene Artikel

MUT DUA CAM – Mischung von 5 kandierten Früchten bzw. Gemüse

Mindesthaltbarkeitsdatum 20.09.2023

EAN: 8936013661193

Mut Dua Bun-getrocknetes Kokosfleisch 500g

MHD:18.09.2023 – Hersteller Thien Phat

Mut Tao Vang- kandierte, getrocknete Äpfel 250g

MHD: 05.10.2023 – Hersteller Anh Qui

Mut hat Sen-Lotuskerne 200g

MHD: 18.09.2023 – Hersteller Anh Qui

Mut Dua-getrocknetes Kokosfleisch 200g

MHD:18.09.2023 – Hersteller Anh Qui

Mut Dua Sua-getrocknetes Kokosfleisch 250g

MHD:20.09.2023 – Hersteller Anh Qui

Es wird empfohlen, von diesen 5 Produkten auch ältere Mindesthaltbarkeitsdatum nicht zu verzehren, da der Produktionsvorgang sehr wahrscheinlich derselbe war wie mit den getesteten Proben.

Falls Sie die Waren bei Hai Yen GmbH & Co KG in der Albert Rosshaupterstr. 52, 81369 München oder in der Thomas-Dehler Str. 13, 81737 München gekauft haben wird

der Kaufpreis erstattet. Das Produkt können Sie Zuhause entsorgen und lediglich den Kassenbon mitnehmen um die Erstattung einzufordern. Falls Sie den Kassenbon nicht mehr haben bitten wir Sie die Ware mitzunehmen.

Produkte, welche online oder über andere Handelswege erworben wurden, sollten bei den jeweiligen Händlern zurückgegeben werden.

Hintergrund ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!

Schwefeldioxid kann ernste gesundheitliche Risiken haben. Es kann z. B. Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen und Erbrechen verursachen. Auch Asthmaanfälle und allergische Reaktionen sind möglich. Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verzehren und dem Handel zurückbringen. Bei empfindlichen Personen können in wenigen Minuten nach dem Essen schwere Gesundheitsschäden in Form von schweren Bronchospasmen auftreten. Bronchospasmen sind Verkrampfungen der Atemwegsmuskulatur.

