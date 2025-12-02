Rückruf: Schimmelpilzgift in verschiedene Säften von Rüter
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Hersteller Rüter Fruchtsaft muss amtlich angeordnet verschiedene Säfte in 0,7l Flaschen zurückrufen. Wie das BVL mitteilt, wurde im Rahmen einer Untersuchung eine Grenzwertüberschreitung des Schimmelpilzgifts Patulin festgestellt.
Vor dem Verzehr wird daher gewarnt!
In höheren Dosen eingenommen, kann das Schimmelpilzgift Übelkeit verursachen sowie zu Magenschleimhautentzündung und Schädigung der Leber führen.
Betroffener Artikel
Rüter Apfel-Birnen-Saft
Inhalt: 0,7 Liter Flasche
MHD: 24.10.2026, 06.11.2026 29.09.2027, 17.10.2027, 18.10.2027
Rüter Apfelpunsch alkoholfrei
Inhalt: 0,7 Liter Flasche
MHD: keine Angabe
Rüter Apfel-Quitten-Saft
Inhalt: 0,7 Liter Flasche
MHD: 17.10.2026, 24.10.2026, 30.10.2026, 06.11.2026, 17.10.2027, 18.10.2027
Rüter Apfelsaft klar
Inhalt: 0,7 Liter Flasche
MHD: keine Angabe
Rüter Apfelsaft Naturtrueb
Inhalt: 0,7 Liter Flasche
MHD: 17.10.2026, 24.10.2026, 20.09.2027, 17.10.2027, 18.10.2027, 07.11.2027, 01.12.2027
Rüter Birnensaft
Inhalt: 0,7 Liter Flasche
MHD: 17.10.2026, 24.10.2026, 06.11.2026, 17.10.2027
Nach amtlicher Angabe, sind keine vollständigen Vertriebslisten vorliegend, Rückverfolgung nur bedingt möglich.
Wir empfehlen die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen
Infobox Patulin
ACHTUNG!
Patulin wird von Schimmelpilzen der Arten Penicillium, Aspergillus, Byssochlamys und Paecilomyces variotii gebildet. Vor allem in angefaultem Kernobst wird Patulin produziert, hier von Penicillium expansum. In Äpfeln oder Birnen können bis zu zwei Gramm Toxin pro Kilogramm Faulstelle gefunden werden. Bei Äpfeln diffundiert Patulin praktisch nicht in das gesunde Gewebe, sodass bei großzügigem Entfernen der angefaulten Stellen das Obst noch verarbeitet bzw. verzehrt werden kann.
Als Zellgift greift es in die Atmungskette ein. In höheren Dosen eingenommen, kann das Schimmelpilzgift Übelkeit verursachen sowie zu Magenschleimhautentzündung und Schädigung der Leber führen.
