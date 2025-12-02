Rückruf: Schimmelpilzgift in verschiedene Säften von Rüter

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Hersteller Rüter Fruchtsaft muss amtlich angeordnet verschiedene Säfte in 0,7l Flaschen zurückrufen. Wie das BVL mitteilt, wurde im Rahmen einer Untersuchung eine Grenzwertüberschreitung des Schimmelpilzgifts Patulin festgestellt.

Vor dem Verzehr wird daher gewarnt!

In höheren Dosen eingenommen, kann das Schimmelpilzgift Übelkeit verursachen sowie zu Magenschleimhautentzündung und Schädigung der Leber führen.

Betroffener Artikel

Rüter Apfel-Birnen-Saft

Inhalt: 0,7 Liter Flasche

MHD: 24.10.2026, 06.11.2026 29.09.2027, 17.10.2027, 18.10.2027

Rüter Apfelpunsch alkoholfrei

Inhalt: 0,7 Liter Flasche

MHD: keine Angabe

Rüter Apfel-Quitten-Saft

Inhalt: 0,7 Liter Flasche

MHD: 17.10.2026, 24.10.2026, 30.10.2026, 06.11.2026, 17.10.2027, 18.10.2027

Rüter Apfelsaft klar

Inhalt: 0,7 Liter Flasche

MHD: keine Angabe

Rüter Apfelsaft Naturtrueb

Inhalt: 0,7 Liter Flasche

MHD: 17.10.2026, 24.10.2026, 20.09.2027, 17.10.2027, 18.10.2027, 07.11.2027, 01.12.2027

Rüter Birnensaft

Inhalt: 0,7 Liter Flasche

MHD: 17.10.2026, 24.10.2026, 06.11.2026, 17.10.2027

Nach amtlicher Angabe, sind keine vollständigen Vertriebslisten vorliegend, Rückverfolgung nur bedingt möglich.

Wir empfehlen die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Patulin ACHTUNG! Patulin wird von Schimmelpilzen der Arten Penicillium, Aspergillus, Byssochlamys und Paecilomyces variotii gebildet. Vor allem in angefaultem Kernobst wird Patulin produziert, hier von Penicillium expansum. In Äpfeln oder Birnen können bis zu zwei Gramm Toxin pro Kilogramm Faulstelle gefunden werden. Bei Äpfeln diffundiert Patulin praktisch nicht in das gesunde Gewebe, sodass bei großzügigem Entfernen der angefaulten Stellen das Obst noch verarbeitet bzw. verzehrt werden kann. Als Zellgift greift es in die Atmungskette ein. In höheren Dosen eingenommen, kann das Schimmelpilzgift Übelkeit verursachen sowie zu Magenschleimhautentzündung und Schädigung der Leber führen. Dieser Artikel basiert auf dem Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Patulin aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung (de)). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar

