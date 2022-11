Schwangerschaft, Baby, Kinderwagen…

Die Einnahme von Folsäure zur Vermeidung von Neuralrohrdefekten, die Organisation der Baby-Erstausstattung sowie bereits vorab die Suche nach einem Kita-Platz für das Kind: Die Liste an Dingen, die während der Schwangerschaft zu erledigen sind, ist lang. Bei der Erstausstattung gehört auch der Kinderwagen mit zu den wichtigsten Anschaffungen.

Vorbereitung auf das Leben zu dritt: Eine gute Organisation ist das A und O

Um sich auf das Leben zu dritt vorzubereiten, ist eine gute Organisation von großer Bedeutung. Um Neuralrohrdefekte zu vermeiden, ist beispielsweise die Einnahme von Folsäure in der Schwangerschaft sehr wichtig. Denn der Körper kann dieses B9-Vitamin nicht selbst herstellen und daher muss es über die Nahrung von außen zugeführt werden.

Neben der Gesundheit des Nachwuchses ist auch die Baby-Erstausstattung wichtig. Egal, ob Wickelkommode, Babybett, Strampler oder Badesachen wie eine Baby-Badewanne, ein Badethermomether und Badetücher, die werdenden Eltern sollten sich am besten eine Liste vorbereiten, um an die wichtigsten Dinge zu denken.

Eine der ersten Anschaffungen junger Eltern ist neben den bereits genannten Produkten ein Kinderwagen. Es wird von den ersten Lebenstagen an verwendet und dient dem Kind viele Monate lang. Junge Eltern analysieren beim Kauf viele technische und funktionale Parameter – einer davon ist die Farbe. Die Auswahl ist nicht einfach, denn moderne Kinderwagen für Baby und Kleinkind gibt es in den unterschiedlichsten Farben. Welcher Farbe soll also ein Kinderwagen für Jungs sein und spielt die gewählte Farbe tatsächlich eine Rolle?

Welcher Kinderwagen ist für den Jungen am besten?

Wenn man sich die Frage stellt, welche Farbe des Kinderwagens zu einem Jungen am besten passt, hört man oft, dass er blau oder marineblau sein sollte. Es ist die Nachwirkung einer Mode, die in den 1920er Jahren auftauchte.[1] Dann wurden den Geschlechtern Farben zugeordnet – interessanterweise trugen Jungen am Anfang Rosa und Mädchen Blau. Dies liegt daran, dass die blaue Farbe Zartheit und Subtilität symbolisierte. Pink für Jungen sollte eine milde Version von Rot darstellen – die Farbe der Kraft, Stärke und Aggression. Das Blau wurde erst in den 1940er Jahren Jungen zugeordnet. Seitdem erschienen die Kleidung und Kinderwagen für einen Jungen hauptsächlich in Marineblau, Blau und Grün.[2,3,4]

Kinderwagen für Baby und Kleinkind – Hat die Farbe eine Bedeutung?

Bei der Wahl von Kinderwagen für Jungs lohnt es sich nicht, in die Falle von Klischees zu tappen. Ein kleiner Junge muss nicht in einem blauen Kinderwagen fahren, es wird ihm nicht schaden, ihn in einen rosa, roten oder lila Kinderwagen zu setzen. [5]Es sei jedoch daran erinnert, dass die Farbe von Accessoires, Kleidung, Raumzubehör und auch vom Kinderwagen für Baby und Kleinkind von großer Bedeutung ist. Wieso? Die Farben, mit denen wir uns umgeben, beeinflussen die Stimmung und Entwicklung eines Menschen. Auch die Praktikabilität sollte nicht vergessen werden. Ein Kinderwagen für einen Jungen in leuchtenden Farben ist die perfekte Wahl für die heißen Sommermonate. Es bündelt die Sonnenstrahlen nicht und erwärmt sich daher weniger. Leider verschmutzt sich die helle Polsterung sehr leicht, also bedenken Sie dies, wenn der Kinderwagen für Baby und Kleinkind für das Fahren auf Schotter- und Sandwegen eingesetzt werden soll.

Welcher Kinderwagen ist nun für die Jungs geeignet?

Bevor Jungen Blau und Mädchen Rose trugen, waren Kinderaccessoires, Kinderwagen und Kleidung weiß. Heute können wir beobachten, dass sich der Kreis der Kindermode schließt. Am modischsten sind Kinderwagen für Baby und Kleinkind in universellen, klassischen Farben. Kinderwagen in geschlechtsneutralen Farben liegen voll im Trend. Viele Hersteller bieten beige, grüne, gelbe, graue oder mehrfarbige Modelle an. Dadurch können Eltern Kinderwagen für Jungs wählen, die ihnen einfach gefallen und eine praktische Funktion erfüllen.