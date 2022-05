Wenn Baby schreit – Sanfte Schwingungen für einen seligen Schlaf

Babys sind herrlich. Wenn Kleinstkinder anfangen, ihre Welt und die Menschen um sie herum zu entdecken, erleben Eltern jeden Tag ein neues kleines Wunder. Das erste Lächeln, die ersten Versuche gezielt nach etwas zu greifen, die erste Kommunikation. Das sind unvergessliche Momente, die Eltern genießen. Da ist es unangenehm, wenn das Kind, gerade in den ersten Lebensmonaten, nicht oder nur schlecht einschlafen kann und sich lautstark beschwert. Über alles. Und über Jeden.

Auch Eltern brauchen eine erholsame Nacht

„Schreibabys sind Gedeihbabys“, sagt der Volksmund. Und auch, wenn ein unruhiges Kind nicht automatisch ein Grund ist, sich übertriebene Sorgen zu machen, ist ein guter Schlaf doch wichtig. Für das Kind, und auch für die Eltern.

Es gibt viele Tipps, wie man ein Schreibaby in den Schlaf bekommt. Das fängt beim beruhigenden Zureden und dem Kuscheln an der Schulter an (was allerdings meist nur so lange Erfolg hat, wie das Kind an der Schulter ist), geht über pflanzliche Tees bis hin zu stundenlangen Spaziergängen oder Fahrten im Auto. Die letzten beiden Alternativen sind allerdings mit riesigen Nachteilen verbunden: Spaziergänge im Winter sind gerade für die Eltern nicht immer angenehm, und Fahrten im Auto, nur um das Kind zum Einschlafen zu bringen, sind ökologisch nicht sinnvoll und obendrein auch noch teuer.

Also brauchen Eltern eine möglichst effektive Möglichkeit, das Kind zum Einschlafen zu bringen, die wirklich und ohne viel Aufwand hilft. Denn auch Eltern müssen ausgeschlafen sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob jemand von daheim arbeitet, oder für den Job das Haus verlassen muss. Ein unausgeschlafener Mensch ist nicht so leistungsfähig wie ein gut erholter Mensch. Und die Stimmung leidet ebenfalls unter Schlafmangel, ganz zu schweigen von negativen Auswirkungen auf die Gesundheit.

Sanft in den Schlaf gewiegt. Fast wie im Mutterleib

Ihr Kind in eine Wiege zu legen und diese zu schaukeln, bis das Kind eingeschlafen ist, ist keine besonders reizvolle Option. Viele Kinder brauchen eine ruhige Umgebung und maximal gedämpftes Licht, um effektiv in den Schlaf zu gleiten. Da ist es einem Elternteil nahezu unmöglich, ein Buch zu lesen oder beispielsweise am Computer zu arbeiten. Und die Wiege ins Wohnzimmer zu stellen, wo die Eltern sich unterhalten wollen oder vielleicht der Fernseher läuft, ist auch nicht gerade optimal.

Hier gibt es eine innovative Lösung, die genauso naturnah wie genial ist! Das Kind liegt in einer Art Hängematte, und kann die beste Einschlafposition einnehmen. Das weckt eine unbewusste Erinnerung an die Zeit, als das Kind noch im Mutterleib war. Keine harte Matratze, die stört. Gedämpftes Licht, gedämpfte Geräusche. Einfach ein Gefühl der Geborgenheit und des Schutzes. Besser kann ein Kind gar nicht einschlafen. Das ist gut für das Kind und für die Eltern. Die ultimative Einschlafhilfe ist dabei aber der Wiegenmotor. Mit sanften Schwingungen wird das Kind in den Schlaf gewiegt, bis es die Erholung und Ruhe findet, die es für eine gesunde Entwicklung braucht.

Gesundheit, Schlaf und Sicherheit. Ganz ohne Risiko

Immer mehr Hebammen empfehlen für ein Schreibaby eine Hängewiege mit Wiegenmotor. Eltern gehen dabei kein Risiko ein. Hängewiegen sind bestenfalls TÜV-geprüft und sicherheitszertifiziert. Die Wiege kann entweder gemietet oder gekauft werden; bei einer Leihe kann auch gleich eine Kaufoption vereinbart werden, bei der die Mietkosten verrechnet werden. Und so kann mit dem notwendigen Schlaf aus jedem Schreibaby ein Gedeihbaby werden, wie es der Volksmund ja bereits seit vielen Jahren prophezeit.