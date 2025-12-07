Rückruf: Opiumalkaloide in HOSYAUSHKA Mohn
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die MONOLITH MITTE GmbH informiert über den Rückruf des Artikels HOSYAUSHKA Mohn in der 250g Packung und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.04.2026. Wie recht sparsam mitgeteilt wird, wurde ein erhöhter Gehalt an Opiumalkaloiden festgestellt.
Vom Verzehr wird dringend abgeraten!
Betroffener Artikel
HOSYAUSHKA Mohn
Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.04.2026
Verpackungseinheit: 250g Beutel
Chargennummer: L 250921V159
Inverkehrbringer: MONOLITH MITTE GmbH
Verbraucher:innen können betroffene Ware im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.
Kundenservice
Für Verbraucheranfragen steht Ihnen eine kostenlose Hotline Nummer – 0800 66 66 548 – zur Verfügung.
