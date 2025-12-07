CleanKids-Magazin

Rückruf: Opiumalkaloide in HOSYAUSHKA Mohn

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die MONOLITH MITTE GmbH informiert über den Rückruf des Artikels HOSYAUSHKA Mohn in der 250g Packung und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.04.2026. Wie recht sparsam mitgeteilt wird, wurde ein erhöhter Gehalt an Opiumalkaloiden festgestellt.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

HOSYAUSHKA Mohn
Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.04.2026
Verpackungseinheit: 250g Beutel
Chargennummer: L 250921V159
Inverkehrbringer: MONOLITH MITTE GmbH

Verbraucher:innen können betroffene Ware im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Kundenservice
Für Verbraucheranfragen steht Ihnen eine kostenlose Hotline Nummer – 0800 66 66 548 – zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu 

 

 

 
