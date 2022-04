Rückruf: Charlotte Meentzen ruft „Kräutervital“ Tönungscremes zurück

Die Charlotte Meentzen Kräutervital Kosmetik GmbH informiert über den Rückruf bestimmter Chargen der Produkte Kräutervital Tagescreme getönt beige und Kräutervital Tagescreme getönt caramel, welche bis Anfang März ausgeliefert wurden. Wie das Unternehmen mitteilt, ist Aufgrund einer Rohstoff-Fehllieferung ist der Inhaltsstoff Lilial (INCI-Bezeichnung: Butylphenyl Methylpropional) fälschlicherweise in den Produkten enthalten, für welchen es seit 01. März 2022 ein Verkaufsverbot gibt.

Da Lilial ein allergener Duftstoff ist und auf den Verpackungen der zurückgerufenen getönten Tagescremes nicht deklariert wurde, wird im Besonderen Menschen mit einer Unverträglichkeit gegen Duftstoffe empfohlen, die Cremes nicht mehr zu verwenden.

Betroffener Artikel

Artikel: Kräutervital Tagescreme getönt beige

Chargennummern: 194104 – 200501 – 201202 – 203803 – 210501 – 211902 – 213103 – 220201

Artikelnummer 150

Artikel: Kräutervital Tagescreme getönt caramel

Chargennummern: 194102 – 200901 – 203802 – 211901 – 214702

Artikelnummer 151

Privatkunden haben die Möglichkeit, ihre Reklamation direkt an Charlotte Meentzen per E-Mail an produktrueckruf@meentzen.de zu richten. Nach Angabe der Produkt-Chargennummer, Stückzahl und des Kaufortes erhalten Sie einen Gutschein in Höhe des Warenwertes für den Online-Shop. Eine Rücksendung der Produkte ist nicht erforderlich.

