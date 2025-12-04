Rückruf: Salmonellen – Hersteller ruft All Seasons Tiefkühlkräuter via Aldi zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Clama GmbH informiert über den Rückruf des Artikels All Seasons (tiefgekühlt) 8 Kräuter mit der Losnummer 121 01 5155 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04.06.2027. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in den Kräutern Salmonellen (Salmonella spp.) nachgewiesen.
Vom Verzehr wird dringend abgeraten!
Der Artikel wurde via Aldi Nord und Aldi Süd bundesweit verkauft sowie online über mein-aldi.de
Betroffener Artikel
All Seasons 8 Kräuter – tiefgekühlt
Losnummer: 121 01 5155
Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.06.2027
Im Verkauf via: Aldi Nord / Aldi Süd
Andere Losnummern sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen
Betroffene Artikel können in den Aldi Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet
Kundenservice
Die Clama GmbH hat für Fragen von Verbraucher:innen eine kostenfreie Hotline eingerichtet
Telefon: 0800-6648203 oder via Email an kundenservice@clama-int.de
Produktabbildung: Clama GmbH
Infobox Salmonellen
ACHTUNG!
Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf
Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten.
Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller