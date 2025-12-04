CleanKids-Magazin

Rückruf: Salmonellen – Hersteller ruft All Seasons Tiefkühlkräuter via Aldi zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Clama GmbH informiert über den Rückruf des Artikels All Seasons (tiefgekühlt) 8 Kräuter mit der Losnummer 121 01 5155 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04.06.2027. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in den Kräutern Salmonellen (Salmonella spp.) nachgewiesen.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Der Artikel wurde via Aldi Nord und Aldi Süd bundesweit verkauft sowie online über mein-aldi.de

Betroffener Artikel

Rückruf des Artikels All Seasons (tiefgekühlt) 8 KräuterAll Seasons 8 Kräuter – tiefgekühlt
Losnummer: 121 01 5155
Mindesthaltbarkeitsdatum: 04.06.2027
Im Verkauf via: Aldi Nord / Aldi Süd

Andere Losnummern sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen

Betroffene Artikel können in den Aldi Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Kundenservice
Die Clama GmbH hat für Fragen von Verbraucher:innen eine kostenfreie Hotline eingerichtet
Telefon: 0800-6648203 oder via Email an kundenservice@clama-int.de

Produktabbildung: Clama GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Salmonellen

ACHTUNG!
Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf

Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten.

Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.

 

  
