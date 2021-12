Rückruf: Abbauprodukt von Ethylenoxid in verschiedenen Zimt- und Gewürzmischungen

Die Gewürze Markranstädt GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Zimt- und Gewürzmischungen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen einer Untersuchung geringe Rückstände von 2-Chlorethanol in der Zutat Zimt nachgewiesen. 2-Chlorethanol ist ein Abbauprodukt von Ethylenoxid.

„Auch, wenn Ethylenoxid in unseren Produkten nicht nachgewiesen werden konnte, wird aufgrund mangelnder wissenschaftlicher Erkenntnisse 2-Chlorethanol gleichwertig zu Ethylenoxid eingestuft und als potenziell gesundheitsschädlich bewertet. Ethylenoxid selbst ist erbgutverändernd und krebserregend“ so das Unternehmen in einer Kundenmitteilung