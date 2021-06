Rückruf: Hersteller ruft Kontaktlinsenlösungen, Augenspüllösungen und Augenbefeuchtende Produkte zurück

Für weitere Informationen zum Rückruf, für die Unterstützung bei der Registrierung oder um ein unerwünschtes Ereignis bzw. eine Beschwerde zu melden, sollten sich Verbraucher an Sedgwick wenden, die Firma, die diesen Produktrückruf im Auftrag von Bausch + Lomb durchführt, per E-Mail: BLRecall@Sedgwick.com, Telefon: 0 800-6270966 zwischen 09:00 und 18:00 Uhr Ortszeit, Sonntag – Samstag. Verbraucher sollten sich auch an ihren Fachkreisangehörige der Augenheilkunde wenden, um weitere Betreuung und Anweisungen im Zusammenhang mit einem unerwünschten Ereignis zu erhalten.