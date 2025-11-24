Rückruf: Verdacht auf Salmonellen in Bio Naturland Pfeffer von Aldi Süd

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Raimund Hofmann GmbH informiert über den Rückruf des Gewürzartikels Bio Naturland Pfeffer schwarz gemahlen in der 60g Packung und den Mindesthaltbarkeitsdaten 10/2027 und 11/2027. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht bei den betroffenen Chargen der Verdacht auf eine mögliche Kontamination mit Salmonellen.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Der Artikel wurde über Aldi Süd vertrieben.

Betroffener Artikel

Bio Naturland Pfeffer schwarz gemahlen

Inhalt: 60g

Chargen: 150636, 150210

MHD: 11/2027,10/2027

Kundinnen und Kunden können das betroffene Produkt in ihrer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von diesem Rückruf sind ausschließlich die zuvor genannten Produkte mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen betroffen.

Kundenservice

Für Rückfragen oder Hinweise steht unsere Verbraucher-Hotline zur Verfügung:

Verbraucher-Hotline: Rufnummer +49 (0)9342 9180 48

Erreichbarkeit: Montag –Freitag von 08:00 bis 20:00 Uhr oder per Email info@hofmann-gewuerze.de

Kundeninformation >

Produktabbildung: Raimund Hofmann GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Salmonellen ACHTUNG!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten. Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller