Rückruf: Tropanalkaloide – XOX ruft erneut verschiedene Popcorn-Artikel zurück

Die XOX Gebäck GmbH ruft erneut verschiedene Popcorn-Artikel zurück. Von dem aktuellen Rückruf sind die Produkte Mike Mitchell Popcorn süß, Eddy’s Popcorn süß, Rewe Beste Wahl Popcorn süß, XOX Popcorn Toffee Erdbeer, XOX Party Popcorn süß-salzig WM, XOX Party XXL Popcorn Karamell und White Bites Pocorn süß mit verschiedenen unten aufgeführten Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen. Verkauft wurden die Produkte über verschiedene Handelsketten und den Einzelhandel sowie online

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in den Produkten eine erhöhte Menge an Tropanalkaloiden festgestellt. Ein Verzehr könnte zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Sehstörungen, erweiterten Pupillen, Mundtrockenheit oder Müdigkeit führen.

Erst Mitte Mai hatte das Unternehmen einen Rückruf aus gleichem Grund gestartet, welcher Ende Mai nochmals erheblich ausgeweitet wurde.

Gesundheitsschädliche Auswirkungen können nicht ausgeschlossen werden, von einem Verzehr wird daher abgeraten.

Betroffene Artikel

XOX Popcorn Toffee Erdbeer 125g

EAN: 4031446425153

MHD: 27.01.2019

MHD: 28.01.2019

XOX Party Popcorn süß-salzig WM 275g

EAN: 4031446425139

MHD: 23.12.2018

XOX Party XXL Popcorn Karamell 500g

EAN: 4031446425016

MHD: 19.12.2018 MHD: 20.12.2018

MHD: 14.01.2019 MHD: 15.01.2019

MHD: 16.01.2019

Eddy’s Popcorn süß 200g

EAN: 4260445241086

MHD: 31.12.2018

MHD: 01.01.2019 White Bites Popcorn süß 120g

EAN: 4031446770055

MHD: 27.12.2018 MHD: 28.12.2018

MHD: 09.01.2019 MHD: 10.01.2019

MHD: 11.01.2019 Mike Mitchell Popcorn süß 200g

EAN: 24212588

MHD: 11.12.2018 MHD: 18.12.2018

MHD: 19.12.2018 MHD: 14.01.2019

MHD: 15.01.2019 MHD: 16.01.2019 Rewe Beste Wahl Popcorn süß 150g

EAN: 4388844236516

MHD: 16.12.2018 MHD: 17.12.2018

MHD: 18.12.2018 MHD: 07.01.2019

MHD: 08.01.2019 MHD: 09.01.2019

MHD: 30.01.2019

In Österreich betroffen

Produkt: Snack Day Popcorn süß, 200g

Verkauf via Lidl Österreich seit Mitte April 2018

Herstellers XOX Gebäck GmbH

Der Lidl-Österreich-Kundenservice steht unter der aus Österreich gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 8:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung

XOX – Weiterer aktiver Popcorn Rückruf >

Betroffen sind ausschließlich Produkte mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten. Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben oder unfrei an XOX Gebäck GmbH an folgende Adresse zurückschicken:

XOX Gebäck GmbH

Am Hastebach 8

31789 Hameln

Deutschland

Die betroffene Ware wird selbstverständlich ersetzt.

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice der XOX Gebäck GmbH unter der Telefonhotline: 0151-414 314 93 oder per Mail über hotline@xox.de

Produktabbildungen: XOX Gebäck GmbH

Infobox Tropanalkaloide ACHTUNG!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr Symptome wie Sehstörungen, erweiterte Pupillen, Mundtrockenheit oder Müdigkeit zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf TA’s sind natürlich vorkommende Inhaltsstoffe bestimmter Pflanzen wie etwa dem Bilsenkraut, Stechapfel oder der Tollkirsche. Mehr als 200 verschiedene Tropanalkaloide wurden nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) bislang identifiziert, deren Langzeitwirkungen noch lang nicht erforscht sind. TA haltige Pflanzen gedeihen gut auf nährstoffreichen Böden. In der Bio-Landwirtschaft wird dieser Beiwuchs nicht einfach mit Pestiziden oder Herbiziden weggespritzt. Dadurch gelangen bei der Ernte immer wieder Samenkörner von Bilsenkraut oder Stechapfel in das Erntegut und sorgen so für teils mehr oder weniger belastete Getreideprodukte. Für die Risikobewertung hat die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) eine akute Referenzdosis (ARfD) als gesundheitsbezogenen Richtwert in Höhe von 0,016 µg/kg Körpergewicht (KG), bezogen auf die Summe von (-)-Hyoscyamin und (-)-Scopolamin abgeleitet



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download