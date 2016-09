Hochwald H-Milch Rückruf: Schlechte Krisenkommunikation – Verunsicherte Verbraucher

Der aktuelle Produktrückruf der Hochwald Foods GmbH zeigt, wie schnell eine eigentlich gut gemeinte Krisenkommunikation sich in das genaue Gegenteil verwandeln kann. Die Unternehmensseiten der Hochwald Foods waren dem Ansturm nach bekanntwerden des Rückrufes von H-Milch nicht gewachsen, ebenso die eingerichtete Hotline. Verbrauchern die dann doch mal durchgekommen sind, wurde auf Nachfrage mitgeteilt,

„Es handelt sich um eine Verunreinigung bestimmter Produkte mit Keimen, die möglicherweise zu gesundheitlichen Beschwerden führen kann. Es können Durchfall, Bauchschmerzen und –krämpfe sowie Übelkeit innerhalb von 24 Stunden nach Genuss der betroffenen H-Milch auftreten. Bei Kindern unter 5 Jahren, Senioren, Schwangeren und immunschwachen Menschen empfehlen wir nach dem Konsum der betroffenen H-Milch auch ohne Beschwerden einen Arzt aufzusuchen.“

Den Grund, sprich den Erreger nannte das Unternehmen nicht. Damit blieben tausende Schwangere und Eltern über das Wochenende mit ihren Ängsten zurück. Der Zorn im Netz wuchs, selbst ich erhielt Drohungen. Auch für eben diese empfohlenen Ärzte wäre der Hinweis auf den möglichen Erreger ein enorm wichtiger Hinweis gewesen. Auch unsere Nachfragen blieben unbeantwortet.

Viele Fragen blieben offen....

Das Ergebnis waren tausende E-Mails, Anrufe und andere Nachfragen von nun vollends verunsicherten Verbrauchern.

Inzwischen ist klar, es handelt es sich bei dem möglichen Erreger um Bacillus cereus - vermutlich in toxinbildender Variante, was aber noch in Klärung ist

Mit zu dieser Verunsicherung beigetragen hat aber auch der Rückruf an sich, weil nicht deutlich gemacht wurde, warum andere H-Milch Packungen anderer Handelsketten mit zutreffenden Daten NICHT vom Rückruf betroffen sind und vorausgesetzt wurde, dass alle Verbraucher die wichtige Information des Identitätskennzeichens kennen.

Das alles zeigt auf, wie schnell Unternehmen an ihre Grenzen stoßen, wenn unvorhergesehene Ereignisse eintreten

Bleibt zu hoffen, dass keine Nachmeldungen mehr erfolgen...

Schnell informiert über die Internetangebote www.produktwarnung.eu und www.cleankids.de

Unsere Leserinnen und Leser wurden über unsere Seiten am Morgen des 24. September informiert. Fast zeitgleich haben fast 40.000 Nutzer unserer Apps die Information über den Rückruf erhalten. Bis 16:00 Uhr wurden am Freitag allein über unsere social media Kanäle bereits 1.000.000 Endverbraucher erreicht.

Dank an Leserinnen und Leser

Das ist aber auch den vielen vielen Nutzern zu danken, die unsere Meldungen teilen und somit weitere Menschen erreichen

Nach aktuellem Datenstand vom 26.09.2016 12:00 Uhr wurden allein über die Facebookseite von produktwarnung.eu über 4,5 Millionen Endverbraucher über die Aktion informiert. Über 50.000 mal wurde der Artikel geteilt und mehr als 1.500.000 mal wurden die entsprechenden Rückrufseiten auf produktwarnung.eu und cleankids.de innerhalb der ersten 24 Stunden aufgerufen.

Aufgrund der hohen Zugriffszahlen gab es leider viele viele, die die Seiten nicht aufrufen konnten, das tut uns leid und sollte auch nicht sein.

Dennoch zeigt sich, im Falle eines Falles kommen solche wichtigen Informationen zuverlässig und schnell über unsere Angebote dahin wo sie gebraucht werden, beim Endverbraucher!

