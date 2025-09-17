Stromfresser im Haushalt – Mit kleinen Änderungen viel sparen

Viele Haushalte zahlen mehr Strom als nötig – oft, weil Geräte unbemerkt zu viel Energie verbrauchen. Besonders ins Gewicht fallen Kühlschrank und Gefriertruhe, die rund um die Uhr laufen, sowie Wäschetrockner, Geschirrspüler und Backöfen. Elektrische Heizlüfter und Durchlauferhitzer gelten als echte Energiefresser. Aber oft sind es auch die kleinen Dinge wie die in den 80zigern so gern verbauten Halogen Einbauleuchten. Es gibt Haushalte mit Unmengen dieser Lampen. Da lohnt ein Tausch gegen moderne LED Leuchtmittel.

Doch auch kleine Dauerläufer summieren sich: Router, Receiver und Geräte im Standby-Modus ziehen konstant Strom. Alte Glühbirnen erhöhen zusätzlich den Verbrauch. Besonders ältere Geräte (Kühlschrank, Router) und stromintensive Heiz- und Kochgeräte treiben die Rechnung hoch. Wer hier ansetzt, kann den Verbrauch deutlich senken. In Einfamilienhäusern sind es auch oft die Umwälzpumpen für Warmwasser, die rund um die Uhr laufen.

Spartipps

Geräte mit Energieeffizienzklasse A oder besser kaufen.

Steckdosenleisten mit Schalter nutzen → Standby-Strom vermeiden.

Kühlschranktemperatur auf 7 °C und Gefrierschrank auf -18 °C einstellen.

Wäsche wenn möglich an der Luft trocknen.

Warmwasser lieber zentral (z. B. über Heizung) statt mit Strom erhitzen.

Top Stromfresser – Jahresverbrauch & ca. Kosten

Gerät Durchschnittlicher Jahresverbrauch Geschätzte Kosten / Jahr* Gefrier- & Kühlgerät (z. B. Kühl-Gefrier-Kombination, mittelgroß, Klasse D-C-B) 150 – 300 kWh ca. 60 – 120 € Waschmaschine (bei ~4 Wäschen pro Woche) 150 – 200 kWh (neues, effizientes Gerät) ca. 60 – 80 € Trockner (konventioneller Kondens-/Wärmepumpentrockner) 180 – 600 kWh, je nach Effizienzklasse und Nutzungshäufigkeit ca. 70 – 230 € Geschirrspüler 150 – 250 kWh (bei frequentem Gebrauch, mittlerer Effizienz) ca. 60 – 100 € Fernseher (groß, z.B. 55 Zoll) etwa 200 – 250 kWh pro Jahr ca. 80 – 100 € Beleuchtung (alle Lampen im Haushalt, ineffiziente Leuchtmittel) 300 – 400 kWh/Jahr ca. 110 – 160 € * Hinweis zu den Kosten:



Berechnung: kWh * Strompreis. Hier angenommen sind 0,39 €/kWh. In manchen Regionen oder mit anderen Tarifen kann der Preis auch niedriger oder höher sein.

Fragen zum Thema Energiesparen beantwortet zum Beispiel auch die Energieberatung der Verbraucherzentrale in Kooperation mit dem VerbraucherService Bayern. Sie ist je nach Angebot kostenfrei oder kostenpflich­tig (40 Euro). Die Energie-Fachleute beraten anbieter­unabhängig und individuell. Termin­vereinbarung unter Tel. 0800-809 802 400. Die Bundes­förderung für Energie­bera­tung der Verbra­ucherzentrale er­folgt durch das Bundesministe­rium für Wirtschaft und Energie.

Weiterführende Informationen zu diesem Thema gibt es hier >