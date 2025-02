Frischekick und Kariesschutz – Was bringen Mundspüllösungen?

Gegen Karies machen die meisten Mundspüllösungen ihren Job. Bei Plaque kommen einige jedoch an ihre Grenzen. Für Kinder sind Mundspüllösungen nur bedingt zu empfehlen, weil sie dazu neigen, sie zu verschlucken, was zu einer übermäßigen Fluoridaufnahme führen kann. Der Umwelt schaden die Spülungen zusätzlich, weil sie meist in schwer recyclebaren Flaschen verkauft werden, die nach dem Gebrauch als Müll enden und zur Umweltbelastung beitragen.

Zu diesem Ergebnis gelangt die Stiftung Warentest in ihrer aktuellen Untersuchung, in der sie verschiedene Mundspüllösungen auf ihre Wirksamkeit, ihre Inhaltsstoffe und ihre Umweltverträglichkeit getestet hat. Die Experten nahmen die Produkte genau unter die Lupe, um Verbrauchern eine unabhängige Bewertung und Orientierungshilfe beim Kauf von Mundspüllösungen zu bieten. Sie prüften, ob die Mundspülungen tatsächlich das halten, was sie versprechen, und ob sie sicher für die Gesundheit von Kindern und Erwachsenen sind.