Rückruf: Hersteller ruft EDEKA Herzstücke Winterzauber Zuckerstreusel zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die BACK und DEKOR Vertriebs-GmbH ruft die EDEKA Herzstücke Winterzauber Zuckerstreusel im 85g Becher und dem aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 09/2027 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, sind auf Grund eines Produktionsfehlers in dem Produkt mit dem genannten MHD glasierte Schokolinsen mit dem Allergen Milcheiweiß enthalten, welches nicht deklariert ist.
Daher sollten Milcheiweißallergiker:innen das Produkt nicht verzehren.
Das Produkt ist im Übrigen einwandfrei und kann von NichtMilcheiweißallergiker:innen bedenkenlos konsumiert werden.
Der Artikel mit dem genannten MHD wurde bundesweit vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf angeboten.
Betroffener Artikel
EDEKA Herzstücke Winterzauber Zuckerstreusel
Inhalt: 85g Becher
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 09/2027
Andere Artikel und weitere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.
Kund:innen, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.
Kundenservice
Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice unter rueckruf@back-dekor.gmbh oder 05139897-888.
Nahrungsmittelallergie
Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller