Rückruf: Hersteller ruft EDEKA Herzstücke Winterzauber Zuckerstreusel zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die BACK und DEKOR Vertriebs-GmbH ruft die EDEKA Herzstücke Winterzauber Zuckerstreusel im 85g Becher und dem aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 09/2027 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, sind auf Grund eines Produktionsfehlers in dem Produkt mit dem genannten MHD glasierte Schokolinsen mit dem Allergen Milcheiweiß enthalten, welches nicht deklariert ist.

Daher sollten Milcheiweißallergiker:innen das Produkt nicht verzehren.

Das Produkt ist im Übrigen einwandfrei und kann von NichtMilcheiweißallergiker:innen bedenkenlos konsumiert werden.

Der Artikel mit dem genannten MHD wurde bundesweit vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf angeboten.

Betroffener Artikel

EDEKA Herzstücke Winterzauber Zuckerstreusel

Inhalt: 85g Becher

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 09/2027

Andere Artikel und weitere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.

Kund:innen, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice unter rueckruf@back-dekor.gmbh oder 05139897-888.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

Quelle: www.produktwarnung.eu



