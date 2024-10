Das TEDi-Qualitätsmanagement informiert über den Rückruf der unten abgebildeten Kunststoff Wasserkocher in den Farben schwarz und weiß. Wie das Unternehmen mitteilt, wiesen Produkttests eine unzureichende Hitzebeständigkeit nach, die unter Umständen zu einem Stromschlag führen kann.

Von einer weiteren Verwendung wird abgeraten

Das Produkt wurde vom 09.04.2024 bis zum 18.10.2024 in allen TEDi-Filialen verkauft.

Betroffener Artikel

Artikel: Kunststoff Wasserkocher

Farben: schwarz / weiß

Artikelnummer: 10058003401000000900

Verkaufspreis: 9,00 Euro

Verkaufszeitraum: vom 09.04.2024 bis zum 18.10.2024

Sie können betroffene Artikel gegen Erstattung des Verkaufspreises oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi Filiale umtauschen.

Kundenservice

Verbraucher können sich bei Fragen unter der Telefonnummer +49 231 55577-0 oder per E-Mail an info@tedi.com an TEDi wenden

Bild: TEDi Warenhandels GmbH

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller