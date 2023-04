Wohnideen – holen Sie sich den Frühling ins Haus

Nach einem langen grauen Winter freut sich jeder auf wärmere Tage mit mehr Licht. Wenn die Sonne noch auf sich warten lässt, warten Sie nicht – holen Sie sich mit einfachen Wohnideen den Frühling ins Haus. Neue Farben, neue Deko – auf einfache Weise verwandeln Accessoires wie beispielsweise Poster Wohnzimmer in frühlingshafte Oasen. Lassen Sie sich von unseren Tipps motivieren und vertreiben Sie den Winter aus Ihren vier Wänden.

Frühjahrsputz und Ausmisten

Bevor es ans Dekorieren geht, schaffen Sie Platz. Räumen Sie so viel wie möglich aus dem Raum und starten Sie eine gründliche Reinigung. Ist alles sauber – inklusive der Fenster, ist die Atmosphäre gleich um einiges frischer.

Bevor Sie Ihre Einrichtungsstücke wieder einräumen, nutzen Sie die Gelegenheit, sich von unnützen Gegenständen zu trennen. Dinge, die Sie aufheben möchten, aber selten benutzen, können Sie eventuell an einem anderen Ort verstauen.

Neuer Anstrich oder Tapete

Wenn Sie schon einmal dabei sind, können Sie auch die Farbe Ihres Raumes auffrischen oder über eine neue Tapete nachdenken. Selbst nur eine Wand im neuen Look hat eine erstaunliche Wirkung. Setzen Sie auf helle Farben, pastellig oder leuchtend – so wirkt jeder Raum größer, heller und offener. Mit einer gelben Wand beispielsweise scheint auch bei trübem Wetter die Sonne. Besonders in größeren Räumen kann eine Fototapete mit einer Blumenwiese oder einem blauen Wolkenhimmel im Nu ein frühlingshaftes Ambiente zaubern. Doch auch Poster Wohnzimmer genügen oft schon, um einen Raum Charakter zu verleihen.

Möbel umstellen

Überlegen Sie, ob Ihnen die Anordnung Ihrer Einrichtung noch immer gefällt. Sind die Möbel nicht zu schwer, probieren Sie verschiedene Varianten aus. Vielleicht scheint die Sonne um diese Jahreszeit am Morgen in eine Ecke des Raums? Platzieren Sie Ihren Lieblingssessel dort und genießen Sie den ersten Kaffee mit guter Laune. Der verbleibende Einrichtung ergibt sich meist von selbst – und Sie fühlen sich wie in einem neuen Zuhause.

Neu dekorieren

Ein ganz anderes Flair entsteht sofort, wenn Sie die Farben ändern. Das gilt sowohl für Wände als auch für Textilien und Deko. Warme Decken in winterlichen Decken können so langsam verschwinden. Ersetzen Sie sie durch eine leichtere Version und fröhliche Farben. Beziehen Sie die Kissen neu und denken Sie vielleicht über ein paar neue Vorhänge oder einen tollen Teppich nach. Zeigen Sie Kreativität und verschönern Sie mit kleinen Akzenten wie Pflanzen, einem Blumenstrauß der Saison oder einem Poster Wohnzimmer mit minimalem Aufwand.

Frühlingshafte Poster im Wohnzimmer

Kirschblüten und andere zarte Blumen, Vögel, sonnige Landschaften oder das Traumreiseziel des Jahres – Motive finden Sie in einem Online Poster Store für jeden Geschmack. Ein Poster mit einem tollen Motiv kommt besonders gut zur Geltung,wenn es an einer Wand genügend Platz hat. Idealerweise fällt auch das Licht im richtigen Winkel ein, um es zum Blickfang zu machen. Wählen Sie frische, leuchtende Farben und ein Motiv, das zu Ihrem Lebensstil passt. Lassen Sie den Frühling Einzug halten.