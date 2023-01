Familienerinnerungen retten – Mit Tenorshare 4DDiG gelöschte Fotos wiederherstellen

Haben Sie jemals wertvolle Fotos verloren oder gelöscht, die Familienerinnerungen repräsentieren? Bilder sind ein wichtiger Teil unseres täglichen Lebens und Familienfotos sind besonders kostbar. Wenn Sie aus Versehen ein Foto löschen oder das Foto aufgrund eines Software-Fehlers verloren geht, kann dies sehr verärgert sein. Wenn ja, lesen Sie unbedingt diesen Artikel, wir stellen Ihnen 4 Möglichkeiten vor, wie Sie Familienfotos wiederherstellen können. Mit dem Tenorshare 4DDiG können Sie jetzt alle Ihre gelöschten Fotos problemlos wiederherstellen – und zwar in nur drei einfachen Schritten! Diese Software ist sehr einfach zu bedienen und hat eine intuitive Benutzeroberfläche. Mit dieser Software können Sie Ihre gelöschten Fotos in wenigen Minuten wiederherstellen.

Teil 1: Kann man gelöschte Fotos wiederherstellen?

Sicher, es ist möglich. Es gibt einige Gründe, warum Sie Ihre gelöschten Fotos wiederherstellen möchten. Vielleicht haben Sie sie aus Versehen gelöscht oder sind Opfer eines Virusangriffs geworden. In jedem Fall können Sie Ihre gelöschten Fotos wiederherstellen und in diesem Artikel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie das geht.

Wenn Sie Ihre Familienerinnerungen retten möchten, ist Tenorshare 4DDiG die beste Wahl. Diese Software kann Ihnen hlefe, verlorene oder gelöschte Fotos wiederherstellen. Es ist einfach zu bedienen und kann Ihnen helfen, Ihre Erinnerungen zu retten. Die Software ist sehr einfach zu bedienen und erfordert keine besonderen technischen Kenntnisse. Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre gelöschten Fotos wiederherstellen.

Teil 2: Wie kann ich gelöschte Bilder wiederherstellen?

Es ist praktisch, die schönen und familiären Erinnerungen im Leben jederzeit und überall aufzuzeichnen. Aber was passiert, wenn Ihre wertvollen Fotos versehentlich gelöscht werden? Zum Glück sind gelöschte Bilder nicht immer verloren. Es ist möglich, gelöschte Fotos wiederherzustellen.

Lösung 1: Bilder aus Papierkorb wiederherstellen

Wenn Sie Ihre Bilder aus dem Papierkorb wiederherstellen möchten, können Sie dies auf verschiedene Weise tun. Die einfachste Methode ist, die „Wiederherstellen“-Option in Ihrem Papierkorb zu verwenden. Diese Option finden Sie in der Regel in der oberen linken Ecke des Papierkorbs. Wenn Sie die Option „Wiederherstellen“ auswählen, wird das Bild in den Ordner verschoben, aus dem es gelöscht wurde. Alternativ können Sie auch versuchen, das Bild manuell wiederherzustellen. Dazu müssen Sie zunächst den Ordner finden, in dem das gelöschte Bild gespeichert war. Anschließend können Sie das Bild in den Ordner zurück verschieben oder einfach die Datei umbenennen.

Lösung 2: Mit Tenorshare 4DDiG endgültig gelöschte Fotos wiederherstellen

Wenn Sie nach einer sicheren und zuverlässigen Lösung suchen, um gelöschte Fotos wiederherzustellen, dann ist Tenorshare 4DDiG die richtige Wahl für Sie. Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, gelöschte Fotos von Ihrem Computer (Windows und Mac), SD-Karte oder anderen Speichermedien wiederherzustellen. Darüber hinaus können Sie mit diesem Programm auch verlorene oder gelöschte Partitionen wiederherstellen. Tenorshare 4DDiG ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Werkzeug, mit dem Sie gelöschte Fotos problemlos wiederherstellen können. Das Beste an diesem Programm ist, dass es sehr einfach zu bedienen ist und keine Vorkenntnisse erfordert.

Stellen Sie gelöschte Fotos von einem Computer oder Laptop, einem internen oder externen Laufwerk, einem USB-Flash-Laufwerk, einer SD-Karte und so weiter wieder her.

Stellen Sie mehr als 1000 Dateitypen wieder her, darunter Fotos, Videos, Dokumente und andere.

Mehr als Datenrettung, sondern Foto- und Videoreparatur involviert.

Wiederherstellung gelöschter Dateien von verlorenen Partitionen, abgestürzten Systemen, Virenangriffen usw.

Unterstützung sowohl für Windows- als auch für Mac-basierte Geräte.

Die Seiten sind benutzerfreundlich und ästhetisch ansprechend.

Schritt 1: Speicherort auswählen

Schließen Sie die Festplatte/SD-Karte/USB-Stick an, auf der die Bilder gespeichert ist. Laden Sie das Tool Tenorshare 4DDiG herunter, starten Sie die Software und wählen Sie einen Ort zum Scannen aus.

Schritt 2: die verlorenen Fotos scannen

Sie können die gewünschten Dateitypen (z. B. JPG oder HEIC Dateien) über die Option oben rechts auswählen. Sobald Sie das getan haben, klicken Sie auf „Start“. Der Scan beginnt mit der Suche nach den gewünschten Fotos.

Schritt 3: Vorschau und Wiederherstellen von Dateien

Jetzt können Sie sehen, dass der Scanvorgang abgeschlossen ist, sehen Sie sich die verlorenen Fotos an. Klicken Sie auf „Wiederherstellen“, um sie auf einem Laufwerk zu speichern. Sie können auch eine Vorschau der Dateien und ihrer Details anzeigen, indem Sie den Scanvorgang anhalten.

Lösung 3: Von Google Photos gelöschtes Bild wiederherstellen

Von Google Photos gelöschtes Bild wiederherstellen, Wenn Sie Ihr gelöschtes Bild in Google Photos wiederherstellen möchten, können Sie dies über die „Mein Konto“ -Seite tun. Gehen Sie zu dieser Seite und melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an. Sobald Sie angemeldet sind, klicken Sie auf „Bilder“. Nun sollten alle Ihre gespeicherten Fotos angezeigt werden, auch die, die Sie gelöscht haben. Wählen Sie das Bild aus, das Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf „Wiederherstellen“.

Lösung 4: Wiederherstellung aus Windows-Sicherung

Die Daten auf Ihrem Computer sind wahrscheinlich durch eine Sicherung auf einem anderen Laufwerk geschützt. Wenn Sie gelöschtes Bild wiederherstellen möchten, können Sie die folgenden Schritte ausführen:1. Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol „Start“ und geben Sie „Backup“ in das Suchfeld ein.2. Klicken Sie unter „Backup und Wiederherstellung“ auf die Option „Eine Sicherung wiederherstellen“.3. Wählen Sie im Wizard-Fenster „Wiederherstellungsoptionen“ die Option „Letzte Sicherung wiederherstellen“.4. Folgen Sie den Anweisungen des Wizards, um die Wiederherstellung abzuschließen.

Teil 3: Tipps und Hinweise zum Schutz Ihrer Fotos

1. Erstellen Sie regelmäßige Fotos-Backups

Wenn es um die Sicherung Ihrer wertvollen Fotos geht, ist es wichtig, regelmäßige Backups zu erstellen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie viele Fotos haben oder häufig neue Aufnahmen hinzufügen. Backups können auf verschiedene Weise erstellt werden, z.B.:-Foto-CDs oder -DVDs-Externe Festplatte-Online-Speicherdienste

2. Überprüfen Sie regelmäßig Speichergeräte

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Speichergeräte regelmäßig überprüfen. Dies gilt insbesondere für externe Festplatten und SSDs. Achten Sie darauf, dass die Firmware dieser Geräte auf dem neuesten Stand ist. Wenn Sie ein Laufwerk verwenden, das älter als zwei Jahre ist, sollten Sie in Erwägung ziehen, ein neues Laufwerk zu kaufen.

3. Verwenden Sie ein Antivirenprogramm

Die Verwendung eines Antivirenprogramms ist ein wichtiger Aspekt des Schutzes Ihrer Fotos. Antivirenprogramme erkennen und entfernen Viren, die Ihre Fotos gefährden können. Es gibt viele verschiedene Arten von Antivirenprogrammen, die für verschiedene Betriebssysteme und Geräte verfügbar sind. Wenn Sie ein Antivirenprogramm auf Ihrem Computer oder Mobilgerät installieren, stellen Sie sicher, dass es regelmäßig aktualisiert wird, damit es die neuesten Bedrohungen erkennt und entfernt.

4. Holen Sie sich Hilfe vom Experten

4DDiG Software bietet Ihnen die beste Software, um Ihre Fotos zu schützen. Mit unserer Software können Sie Ihre Fotos sichern und wiederherstellen. Wir bieten Ihnen auch eine kostenlose Testversion, damit Sie unsere Software ausprobieren können. Tenorshare 4DDiG ist sehr einfach zu bedienen und erfordert keine technischen Kenntnisse. Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um gelöschte Bilder wieder.

Häufig gestellte Fragen:

1. Wo sind die gelöschten Dateien, wenn sie nicht im Papierkorb sind?

Wenn Sie auf Ihrem Computer eine Datei löschen, wird sie nicht sofort gelöscht. Stattdessen wird die Datei in den Papierkorb verschoben. Das bedeutet, dass die Datei noch auf Ihrem Computer gespeichert ist und Sie sie jederzeit wiederherstellen können. Wenn Sie jedoch den Papierkorb leeren, wird die Datei endgültig gelöscht und kann nicht mehr wiederhergestellt werden. Wenn Sie also eine Datei gelöscht haben und sie nicht im Papierkorb finden, ist sie möglicherweise endgültig gelöscht. Es gibt jedoch einige Möglichkeiten, gelöschte Dateien wiederherzustellen. Eine dieser Möglichkeiten ist die Verwendung eines Datenrettungsprogramms wie Tenorshare 4DDiG.

2. Kann man endgültig gelöschte Bilder wiederherstellen?

Bilder sind ein wichtiger Teil unseres täglichen Lebens und Familienfotos sind besonders kostbar. Wenn Sie aus Versehen ein Foto löschen oder das Foto aufgrund eines Software-Fehlers verloren geht, kann dies sehr verärgert sein. Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit, gelöschte Bilder wiederherzustellen. Tenorshare 4DDiG ist eine leistungsstarke Datenrettungssoftware, mit der Sie gelöschte oder verlorene Bilder von Ihrem Computer, Festplatte, USB-Stick oder anderen Speichermedien wiederherstellen können. Die Software unterstützt die Wiederherstellung von mehr als 500 Dateitypen, darunter Fotos, Videos, Musikdateien, Dokumente usw. Tenorshare 4DDiG ist sehr einfach zu bedienen und erfordert keine technischen Kenntnisse. Folgen Sie den untenstehenden Schritten, um gelöschte Bilder wieder

3. Sind gelöschte Bilder auf dem Handy wirklich gelöscht?

Wenn Sie Ihre Bilder vom Handy löschen, sind sie nicht sofort für immer gelöscht. Auch wenn Sie sich im Klaren darüber sind, dass Sie die Fotos nicht mehr brauchen und sie von Ihrem Gerät entfernen möchten, kann es sein, dass Sie sie später doch noch einmal benötigen. Dies ist besonders häufig der Fall, wenn Familienerinnerungen auf dem Spiel stehen. Zum Glück gibt es mit Tenorshare 4DDiG eine einfache Möglichkeit, gelöschte Fotos vom Handy wiederherzustellen.

Schlussfolgerung:

Wenn Sie Familienfotos und noch viele andere Arten von verlorenen Dokumenten wiederherstellen müssen, hoffe ich, dass die folgenden Lösungen Ihnen helfen können. Wenn die herkömmlichen Lösungen nicht funktionieren, ist die Datenwiederherstellungssoftware Tenorshare 4DDiG Ihre ultimative Option für die Familienerinnerungenrettung, ohne sich so viel Mühe mit technischen Details zu machen. Zusammenfassend können wir sagen, dass Tenorshare 4DDiG ein fantastisches Tool ist, um gelöschte Fotos wiederherzustellen. Es ist einfach zu bedienen und hat uns bei der Wiederherstellung unserer Familienerinnerungen sehr geholfen. Wir können es daher uneingeschränkt empfehlen.

Bild/er: Pixabay – Lizenz: Public Domain CC0