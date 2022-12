Rückruf: Strangulationsgefahr durch Kordeln bei OVERSIZED HOODIE für Jugendliche von THE NORTH FACE

The North Face informiert über den Rückruf von OVERSIZED HOODIES FÜR JUGENDLICHE, die ab dem 31.07.2022 online, in Einzelhandelsgeschäften von The North Face sowie in Partnergeschäften verkauft wurden.

Wie das Unternehmen mitteilt, befinden sich an der Kapuze des Produkts Kordelzüge mit freien Enden. Kordelzüge können sich bei verschiedenen Aktivitäten eines Kindes verfangen und zu einer Strangulierung führen.

Das Unternehmen rät von der weiteren Verwendung ab!

Betroffener Artikel

Artikel: OVERSIZED HOODIE FÜR JUGENDLICHE

Code: 7X4U

Farben: ALLE (TNF Black, TNF Light Grey Heather, Gardenia White)

Größen: ALLE (XS, S, M, L, XL)

Betroffene Produkte können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, in dem es gekauft wurde. Der volle Kaufpreis wird zurückerstattet.

Alternativ kann The North Face auch eine Abholung vereinbaren. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall tnf.deshop@vfc.com

