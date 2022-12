Rückruf: Kunststoffteile in „K Classic Delikatess Salami geräuchert“ von Kaufland

Der Hersteller The Family Butchers Germany GmbH informiert über den Rückruf des Artikels „K Classic Delikatess Salami geräuchert“ in der 200g Packung mit dem MHD 14.12.2022 und der Charge KEM0005264510. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht der Verdacht, dass in der Salami transparenter Kunststoff enthalten sein könnte.

Für Verbraucher könnte es dadurch beim Verzehr zu Verletzungen kommen. Vom Verzehr des Produktes mit dem angegebenen MHD wird abgeraten.

Das Produkt wurde in Kaufland-Filialen vertrieben.

Betroffener Artikel

Artikel: K Classic Delikatess Salami geräuchert

Inhalt: 200g Packung

MHD: 14.12.2022

Charge: KEM0005264510

Weitere Produkte sind nicht betroffen und werden weiterhin verkauft.

Das Unternehmen hat umgehend reagiert und die im Handel befindliche Ware in Abstimmung mit der zuständigen Behörde aus dem Verkauf genommen.

Kunden, die Produkte mit den angegebenen MHD gekauft haben, können diese gegen Erstattung des Kaufpreises, auch ohne Vorlage des Kassenbons, in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen unsere Hotline unter der Telefonnummer +49 5423 966- 600 täglich von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung.

Kundeninformation >

Produktabbildung: The Family Butchers Germany GmbH

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller

Immer auf dem Laufenden mit unseren App’s zu Produktrückrufen und Verbraucherwarnungen als kostenloser Download