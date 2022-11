Stiftung Warentest Ratgeber: Alles über Bitcoin, Ethereum und Co.

Geld nur digital, ohne Scheine? Vielen klingt das zu sehr nach „Des Kaisers neue Kleider“. Andere sind geflasht und glauben, Bitcoin könnte global ein harter Vermögenswert werden. An Kryptowerten scheiden sich die Geister. Zeit für eine nüchterne Einordnung, so die Stiftung Warentest. Heute erscheint ihr neuer Ratgeber: Alles über Bitcoin, Ethereum und Co .

Die Idee ist faszinierend: ein dezentrales Finanzsystem, das weltweit allen Menschen offensteht. Aber sprechen ein hoher Energiebedarf, Betrugsfälle, Geldwäsche et cetera nicht dagegen?

Die Expertinnen und Experten von Finanztest klären auf und beantworten die zentralen Fragen: Wie funktionieren Bitcoin und Ethereum? Könnte es interessant sein, etwas Geld in Bitcoin & Co. zu stecken? Wie geht man dabei geschickt vor und was ist wichtig zu beachten? Wie verwahre ich Kryptowerte? Was muss ich in punkto Sicherheit beachten? Welche Risiken gehe ich ein, wenn ich Kryptowerte erwerbe? Muss ich Gewinne versteuern – und kann ich Verluste verrechnen?

Das Autorenteam erläutert außerdem Themen wie Energieverbrauch, Kriminalität und die Frage, was Kryptowährungen überhaupt wert sein könnten. Auch die Blockchain-Technologie wird detailliert erklärt und Leserinnen und Leser erhalten einen kurzen Überblick über die wichtigsten Kryptowerte. Sie erfahren, wofür die verschiedenen Kryptotoken genutzt werden und was es mit Smart Contracts, Non-fungible Token (NFT) und weiteren Neuerungen auf sich hat. Denn die Welt der Kryptowerte ist nicht starr: Zu etablierten Werten wie Bitcoin & Ethereum kommen ständig weitere hinzu.

Das Buch ist nicht nur eine Basislektüre für Krypto-Interessierte, sondern auch für Kritiker und all jene, die der jungen Technologie mit Neugier begegnen und mehr erfahren wollen.

Zu den Autoren: Prof. Dr. Philipp Sandner ist Experte für die Blockchain-Technologien und Kryptowerte wie Bitcoin und Ethereum. Er hat das Frankfurt School Blockchain Center (FSBC) gegründet. Antonie Klotz schreibt als freie Finanzjournalistin und Ratgeberautorin über Themen rund um die Geldanlage und ist stets neuen Trends auf der Spur. Seit 2014 lebt und arbeitet sie im Silicon Valley. Brigitte Wallstabe-Watermann ist Diplom-Volkswirtin und Diplom-Journalistin und arbeitet als freie Finanzjournalistin und Autorin für renommierte, bundesweit bekannte Wirtschaftsmedien.

Anzeige – Das Buch Alles über Bitcoin, Ethereum und Co. hat 160 Seiten, kostet 22,90 Euro und ist ab dem 15. November im Handel erhältlich oder kann online bestellt werden unter www.test.de/bitcoin-ethereum

Quelle: Stiftung Warentest

Internet: www.test.de