Achtung: Schüco warnt vor Stromschlaggefahr bei Solarmodulen

SOLLTEN SIE SELBST EINE ANLAGE MIT DEN VORGENANNTEN SOLARMODULEN BETREIBEN, BEACHTEN SIE BITTE UNBEDINGT FOLGENDE ANWEISUNGEN.

BITTE UNTERSUCHEN ODER INSPIZIEREN SIE DIE SOLARANLAGE NUR UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN:

BERÜHREN SIE DIE SOLARMODULE UNTER KEINEN UMSTÄNDEN OHNE SCHUTZMASSNAHMEN GEGEN STROMSCHLÄGE. EBENSO WENIG DÜRFEN SIE VERKABELUNGEN ODER STECKER, TEILE DER UNTERKONSTRUKTION ODER ANDERE TEILE DES SOLARSYSTEMS OHNE ENTSPRECHENDE MASSNAHMEN BERÜHREN.

STELLEN SIE SICHER, DASS KEINE UNWISSENDEN DRITTEN ZUGANG ZU DER SOLARANLAGE HABEN. FACHPERSONAL MUSS AUF DIE DARGESTELLTE GEFAHR VOR AUFNAHME SEINER TÄTIGKEIT HINGEWIESEN WERDEN.

SOLLTE NICHT SICHERGESTELLT WERDEN KÖNNEN, DASS KEINE UNWISSENDEN DRITTEN ZUGANG ZU DER ANLAGE HABEN, SOLLTE DIESE UNVERZÜGLICH VON FACHPERSONAL DEINSTALLIERT WERDEN UND DIE SOLARMODULE SOLLTEN GEMÄSS DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ENTSORGT WERDEN.

LEITEN SIE DIESE WARNUNG UNBEDINGT UND AUSNAHMSLOS AN ALLE PERSONEN WEITER, DIE AN DER ANLAGE ARBEITEN ODER ANDERWEITIG MIT DIESER IN KONTAKT KOMMEN KÖNNEN.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns unter der E-Mail-Adresse solartf@schueco.com erreichen.