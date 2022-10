Von Esstisch bis zum Couchtisch – Was sollte beim Kauf beachtet werden?

Tische spielen eine zentrale Rolle im Gesamtkonzept und der Atmosphäre eines Raumes. Speziell, das Speisezimmer ist stilistisch regelrecht vom Esstisch abhängig. Dieser sollte unbedingt mit dem Design bzw. dem Konzept des Speisezimmers harmonieren, um ein gelungenes Wohlfühlambiente zu schaffen. Ähnliches gilt auch für das Wohnzimmer, denn ein Couchtisch sollte auch zur Raumausstattung passen.

Hier passen zum Beispiel Couchtische grau in viele Designkonzepte, denn die Farbe Grau lässt sich gut mit anderen Farben und Stilen kombinieren. Grautöne sind unkompliziert und zudem sieht man Unreinheiten nicht sofort auf den ersten Blick.

Unterschiedliche Esstischformen

Welche Form soll es sein, rund oder doch rechteckig? Bei der Formwahl des Esstisches spielt nicht nur der Geschmack des Käufers eine Rolle. Stattdessen sollten verschiedene Faktoren in die Entscheidung einfließen. Das Wichtigste: Die Größe des Raumes spielt bei der Wahl des Tisches eine Rolle und natürlich auch die Anzahl an Menschen, die später gemeinsam am Tisch sitzen.

In den meisten Esszimmern finden sich rechteckige Esstische. Das liegt daran, dass die Esszimmer auch größtenteils rechteckig sind und diese Form viel Platz für mehrere Personen bietet. Oft sind solche Tische auch mit einer Zusatzplatte ausgestattet, mit welcher der Tisch verlängert werden kann, falls Sie z.B. mehrere Gäste erwarten. Mindestens sollte der Tisch 36 Zoll (ca. 91 cm) breit sein, damit auf beiden Seiten Personen Platz finden.

Quadratische Räume – Quadratische Tische

Für quadratförmige Räume sind Tische in derselben Form eine geeignete Lösung. Quadratische Tische sind ideal für 2 bis 3 Personen, die beim Essen beieinandersitzen. Große, rechteckige Tische mit derselben Anzahl an Menschen, könnten kalt wirken und das Gemeinschaftsgefühl stören.

Runde Tische für mehr Intimität

Die Alternative für kleinere quadratische Räume sind runde Tische. Runde Tische eignen sich super für ein Zusammensein von wenigen Personen. Sie ermöglichen einen optimalen Austausch untereinander und vermitteln ein intimes Ambiente. Für eine größere Anzahl an Menschen sind runde Tische jedoch nicht geeignet – selbst, wenn sie dementsprechend groß sind. Das liegt daran, dass man bei großen runden Tischen überwiegend weit weg voneinander sitzt. Zusätzlich lässt sich der Raum platztechnisch und praktisch mit runden Tischen oft nicht optimal ausnutzen.

Welcher Tisch ist nun geeignet?

Orientieren Sie sich bei der Wahl des Esstisches an der Raumgröße, dem Stil und der Anzahl an Menschen, die sich an den Tisch setzen müssen. Rechteckige Tische bieten viel Platz und eignen sich für Sitzbänke, die platzsparend sind. Runde, quadratische und ovale Tische benötigen in der Regel mehr Raum, sind aber generell gut geeignet, um quadratische Räume auszugleichen.