Rückruf: Escherichia coli – Mehrere Direktvermarkter rufen Mehl in Bayern zurück

Aktuell rufen verschiedene Hofläden und Direktvermarkter in Bayern Mehl aufgrund einer Kontamination mit Shigatoxin-bildenden Escherichia coli (STEC) zurück.

Kunden sollten betroffene Mehle und daraus hergestellte Teige keinesfalls roh verzehren. Betroffene Produkte können gegen Erstattung des Kaufpreises zurück gebracht werden.

Betroffene Artikel

Mühlenladen Birgitt Harder ruft Hardermühle Weizenmehl Strass zurück

Der Mühlenladen Birgitt Harder informiert über den Rückruf des Artikels Weizenmehl Hardermühle Strass Type 405 mit 2,5 kg und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25. April 2023. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in dem Produkt Shigatoxin-bildende Escherichia coli (STEC) festgestellt. Das betroffene Mehl wurde in kleinen Mengen ausschließlich regional im Mühlenladen Brigitt Harder sowie in Metzgereien, Bäckereien und Hofläden in den Landkreisen Neu-Ulm und Landkreis Augsburg vertrieben.