Rückruf: Metallfremdkörper in Aldente Karamell Waffeln möglich
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Aldente GmbH informiert über den Rückruf von Karamellwaffeln in der 400g Packung und den Mindesthaltbarkeitsdaten 10-09-2026 & 12-09-2026. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Produkt Metallfremdkörper enthalten sind.
Vom Verzehr betroffener Waffeln wird abgeraten!
Betroffener Artikel
Aldente Karamellwaffeln
Inhalt: 400 g
Mindesthaltbarkeitsdatum: 10-09-2026 & 12-09-2026
Losummer: I25 253A hh:mm & I25 255A hh:mm
EAN: 4044808150129
Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.
Kundenservice
Für Verbraucherfragen hat der Inverkehrbringer Aldente GmbH eine Hotline unter der Telefonnummer: 02921 – 9698642 sowie eine E-Mail unter info@aldente-soest.de eingerichtet. (Montag bis Freitag, 08:00 bis 17:00 Uhr)
Hintergrund Fremdkörper
ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!
Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen!
Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller