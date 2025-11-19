Rückruf: Metallfremdkörper in Aldente Karamell Waffeln möglich

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Aldente GmbH informiert über den Rückruf von Karamellwaffeln in der 400g Packung und den Mindesthaltbarkeitsdaten 10-09-2026 & 12-09-2026. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Produkt Metallfremdkörper enthalten sind.

Vom Verzehr betroffener Waffeln wird abgeraten!

Betroffener Artikel

Aldente Karamellwaffeln

Inhalt: 400 g

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10-09-2026 & 12-09-2026

Losummer: I25 253A hh:mm & I25 255A hh:mm

EAN: 4044808150129

Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Kundenservice

Für Verbraucherfragen hat der Inverkehrbringer Aldente GmbH eine Hotline unter der Telefonnummer: 02921 – 9698642 sowie eine E-Mail unter info@aldente-soest.de eingerichtet. (Montag bis Freitag, 08:00 bis 17:00 Uhr)

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

