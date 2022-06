Skulpturen: Eine ungewöhnliche Geschenkidee für viele Gelegenheiten

Denken Sie vielleicht im ersten Moment “Echt jetzt, soll ich wirklich eine Skulptur verschenken?” oder so etwas ähnliches. Da geht es Ihnen wie vielen Menschen. Aber ist es am Ende nicht vielleicht genau diese Reaktion, die Sie dazu motivieren sollte? Wer verschenkt schon eine tolle Skulptur? Die Allerwenigsten. Und genau da kommen Sie ins Spiel – verschenken Sie doch mal etwas wirklich Besonderes, etwas Außergewöhnliches, etwas Bleibendes.

Es gibt unzählige Gelegenheiten, eine Skulptur zu verschenken

Eigentlich braucht man ja gar nicht zwingend einen Grund, um einem geliebten oder geschätzten Menschen eine Freude zu bereiten, jedoch geben viele Anlässe den passenden Rahmen. Gerne geben wir Ihnen einige Inspiration, welche Art von Skulptur bei welcher Gelegenheit besonders gut passen könnte:

Geschenk zum Abitur

Ist Ihr Kind irgendwann in dem Alter, indem es Abitur macht, wäre ein Zeichen der Anerkennung dieses wichtigen Schrittes im Leben eine wahrlich gebührende Geste zu diesem Anlass. Eine Skulptur, die Inspiration ausdrückt, Weisheit, eine Verbeugung vor der großen Leistung oder den Himmel als Ziel symbolisiert passen hervorragend als Geschenk zum Abitur.

Geschenk zur Geburt

Auch die Geburt eines Kindes ist ein schöner Anlass. Eine Skulptur, die ein Kind darstellt oder ein Herz (der Liebe) oder auch mütterliche Wärme werden die Familie stets an diesen wunderschönen Tag erinnern und an das Wunder der Natur, dass dieser neue Erdenbürger darstellt.

Kundengeschenk

Auch als ganz besonderes Werbegeschenk für sehr gute Kunden ist eine Skulptur bestens geeignet. Wenn Sie aus der Masse der vielen Werbegeschenke, die ein Geschäftsmann zu Weihnachten oder anderen Gelegenheiten bekommt, hervorstechen wollen, können Sie ja einmal über eine Skulptur nachdenken.

Fragen Sie doch ruhig auch einmal an, ob der Hersteller Ihnen eine individuelle und zu Ihrer Firma passenden, Skulptur machen lassen kann. Vielleicht werden Sie überrascht sein, wie angemessen der Preis bei einer größeren Stückzahl sein wird.

Skulptur zur Hochzeit

Eine der schönsten Gelegenheiten zum Verschenken einer Skulptur ist natürlich eine Hochzeit. Die Auswahl an Motiven mit verliebten Paaren oder der Liebe ansich ist groß und vielseitig. Auch in der Größe und im Material haben Sie hierbei alle Möglichkeiten. Jeden Tag wird das Paar so an diesen schönsten Tag ihres Lebens erinnert, wenn Sie die Skulptur betrachten. Außerdem werden Sie auch an Sie, als den Schenker, immer wieder gerne zurückdenken.

Geburtstag

Ein ganz klassischer Anlass für das Überreichen eines Geschenks ist natürlich ein Geburtstag. Wenn es mal etwas Ungewöhnliches sein darf – z.B. zu einem runden Geburtstag – wäre möglicherweise eine Skulptur genau das Richtige. Hier sind Sie in der Motivwahl vollkommen frei und sollten aber dennoch an den Geschmack und ggf. den Einrichtungsstil des Beschenkten denken. Natürlich darf eine Skulptur für sich alleine wirken, sollte aber im großen und ganzen einfach zu der Person passen.

Fazit

Eine Skulptur ist natürlich ein etwas ungewöhnliches Geschenk – aber gerade daher ist es besonders gut geeignet, um aufzufallen und dem Beschenkten ein Staunen ins Gesicht zu zaubern. Gelegenheiten gibt es wirklich genug – von Geburtstag bis Abitur, von der Geburt, über die Taufe bis hin zu Jubiläen oder auch als Kundengeschenk.