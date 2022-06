Rückruf: Bruchgefahr bei „Swoon Touch & Swoon Light“ Babywippen von babymoov

babymoov informiert über den Rückruf bestimmter Chargen der Swoon Touch & Swoon Light Babywippen mit den Artikelnummern A055016 und A055017. Wie mitgeteilt wird, wurden vereinzelte Defekte des Standfußes, die Babywippen Swoon Touch und Swoon Light festgestellt, die zu einem vorzeitigen Bruch des Schaukelfußes führen könnten.

Betroffene Babywippen sollten nicht weiter verwendet werden!

Betroffener Artikel

Swoon Touch & Swoon Light Babywippen

Artikelnummer A055016

Betroffene Chargen: 4620-5562 ; 0221-5564 ; 0821-5565 ; 1221-5810 ; 2421-6015 ; 2421-530A ; 3021-6191 ; 3821-6192

Aus Sicherheitsgründen sollten betroffene Produkte nicht mehr benutzt werden. Kunden können sich direkt mit dem Babymoov-Kundendienst in Verbindung setzen, der Ihnen verschiedene Lösungsvorschläge unterbreiten wird. Sie erreichen den Kundenservice über den Hilfe Button unten rechts auf der Website www.babymoov.de unter „Produktsupport / Reklamation“, per E-Mail an recall@babymoov.com oder postalisch an