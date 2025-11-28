CleanKids-Magazin

Rückruf: Glasstücke – Grossmann ruft Feinkostsalate zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Grossmann Feinkost GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Feinkostsalate und Cremes der Marke Grossmann. Wie das Unternehmen mitteilt, kann bei einer verarbeiteten Rohware nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass kleine Glasstücke im Produkt enthalten sein könnten. 

Vom Verzehr betroffener Produkte wird dringend abgeraten!

Die aufgeführten Produkte wurden bundesweit über den Lebensmitteleinzelhandel bzw. teilweise über den Fachgroßhandel vertrieben. Weiterverarbeitende Betriebe bitte aufpassen!

Betroffener Artikel

Rückruf verschiedener Feinkostsalate und Cremes der Marke Grossmann

Feinkostsalate der Marke Grossmann

Snack Bulgursalat Kisir
Inhalt: 160g
EAN: 4006495779953
MHD bis einschließlich 09.12.2025

Curryhappen
Inhalt: 1500g
EAN: 4011351017117
MHD bis einschließlich 07.12.2025

Russischer Salat
Inhalt: 1500g
EAN: 4011351030611
MHD bis einschließlich 11.12.2025

Putenbrust in Curry
Inhalt: 150g
EAN: 4006495180308
MHD bis einschließlich 12.12.2025

Putenbrust in Curry
Inhalt: 1500g
EAN: 4011351031311
MHD bis einschließlich 08.12.2025

Bunter Nudelsalat
Inhalt: 1kg
EAN: 4006495122452
MHD bis einschließlich 09.12.2025

Bunter Nudelsalat
Inhalt: 1,5kg
EAN: 4011351042416
MHD bis einschließlich 12.12.2025

Nudelsalat Thai
Inhalt: 1kg
EAN: 4006495122551
MHD bis einschließlich 06.12.2025

Nudelsalat Thai
Inhalt: 1,5kg
EAN: 4006495114617
MHD bis einschließlich 09.12.2025

Bulgursalat Kisir
Inhalt: 1kg
EAN: 4006495119452
MHD bis einschließlich 06.12.2025

Bulgursalat Kisir
Inhalt: 1kg
EAN: 4006495123350
MHD bis einschließlich 13.12.2025

Chipotle Creme
Inhalt: 500g
EAN: 4006495175854
MHD bis einschließlich 15.12.2025

Pesto-Rosso-Creme
Inhalt: 500g
EAN: 4006495175953
MHD bis einschließlich 18.12.2025

Andere Produkte, Chargen und MHD´s sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen.

Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Kundenservice
Für Rückfragen steht Ihnen die Grossmann Feinkost GmbH unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: mail: qm@grossmann-feinkost.de Tel: 040 72775-169 (Montag bis Freitag von 07:30 bis 16:00 Uhr)

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung
Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Fremdkörper

ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!

Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen!

Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

 

Quelle: www.produktwarnung.eu 

 

 

  
