Rückruf: Glasstücke – Grossmann ruft Feinkostsalate zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Grossmann Feinkost GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Feinkostsalate und Cremes der Marke Grossmann. Wie das Unternehmen mitteilt, kann bei einer verarbeiteten Rohware nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass kleine Glasstücke im Produkt enthalten sein könnten.
Vom Verzehr betroffener Produkte wird dringend abgeraten!
Die aufgeführten Produkte wurden bundesweit über den Lebensmitteleinzelhandel bzw. teilweise über den Fachgroßhandel vertrieben. Weiterverarbeitende Betriebe bitte aufpassen!
Betroffener Artikel
Feinkostsalate der Marke Grossmann
Snack Bulgursalat Kisir
Curryhappen
Russischer Salat
Putenbrust in Curry
Putenbrust in Curry
Bunter Nudelsalat
Bunter Nudelsalat
Nudelsalat Thai
Nudelsalat Thai
Bulgursalat Kisir
Bulgursalat Kisir
Chipotle Creme
Pesto-Rosso-Creme
Andere Produkte, Chargen und MHD´s sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen.
Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet
Kundenservice
Für Rückfragen steht Ihnen die Grossmann Feinkost GmbH unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: mail: qm@grossmann-feinkost.de Tel: 040 72775-169 (Montag bis Freitag von 07:30 bis 16:00 Uhr)
Hintergrund Fremdkörper
ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!
Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen!
Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller