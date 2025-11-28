Rückruf: Glasstücke – Grossmann ruft Feinkostsalate zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Grossmann Feinkost GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Feinkostsalate und Cremes der Marke Grossmann. Wie das Unternehmen mitteilt, kann bei einer verarbeiteten Rohware nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass kleine Glasstücke im Produkt enthalten sein könnten.

Vom Verzehr betroffener Produkte wird dringend abgeraten!

Die aufgeführten Produkte wurden bundesweit über den Lebensmitteleinzelhandel bzw. teilweise über den Fachgroßhandel vertrieben. Weiterverarbeitende Betriebe bitte aufpassen!

Betroffener Artikel

Feinkostsalate der Marke Grossmann

Snack Bulgursalat Kisir

Inhalt: 160g

EAN: 4006495779953

MHD bis einschließlich 09.12.2025 Curryhappen

Inhalt: 1500g

EAN: 4011351017117

MHD bis einschließlich 07.12.2025 Russischer Salat

Inhalt: 1500g

EAN: 4011351030611

MHD bis einschließlich 11.12.2025 Putenbrust in Curry

Inhalt: 150g

EAN: 4006495180308

MHD bis einschließlich 12.12.2025 Putenbrust in Curry

Inhalt: 1500g

EAN: 4011351031311

MHD bis einschließlich 08.12.2025 Bunter Nudelsalat

Inhalt: 1kg

EAN: 4006495122452

MHD bis einschließlich 09.12.2025 Bunter Nudelsalat

Inhalt: 1,5kg

EAN: 4011351042416

MHD bis einschließlich 12.12.2025 Nudelsalat Thai

Inhalt: 1kg

EAN: 4006495122551

MHD bis einschließlich 06.12.2025 Nudelsalat Thai

Inhalt: 1,5kg

EAN: 4006495114617

MHD bis einschließlich 09.12.2025 Bulgursalat Kisir

Inhalt: 1kg

EAN: 4006495119452

MHD bis einschließlich 06.12.2025 Bulgursalat Kisir

Inhalt: 1kg

EAN: 4006495123350

MHD bis einschließlich 13.12.2025 Chipotle Creme

Inhalt: 500g

EAN: 4006495175854

MHD bis einschließlich 15.12.2025 Pesto-Rosso-Creme

Inhalt: 500g

EAN: 4006495175953

MHD bis einschließlich 18.12.2025

Andere Produkte, Chargen und MHD´s sind nach Unternehmensangaben nicht betroffen.

Betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet

Kundenservice

Für Rückfragen steht Ihnen die Grossmann Feinkost GmbH unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: mail: qm@grossmann-feinkost.de Tel: 040 72775-169 (Montag bis Freitag von 07:30 bis 16:00 Uhr)

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller