5 Gründe, die für eine Kinderwunschklinik in Prag sprechen

Autor: Julia Heuer – Datum: 07.02.2022

Wenn es mit dem Baby nicht klappt, würde man alles tun, damit einem „das Glück hold ist“. An einen unbekannten Ort zu fahren, um sich dort diesen Traum zu erfüllen, ist da kaum der Rede wert. Dieser Ort „der Träume“ ist Prag, wohin jedes Jahr hunderte Paare zur Kinderwunschbehandlung fahren. Wir stellen Ihnen die Gründe vor, aus denen vielleicht auch Sie JA zu einer Kinderwunschbehandlung in Tschechien sagen werden.

1. Sehr hohe Erfolgsrate bei der künstlichen Befruchtung

Zur Erfolgsrate haben wir einen Experten befragt – der Chefarzt der Kinderwunschklinik EUROPE IVF in Prag, Jan Rapsa, berichtet: „Unsere Ärzte und Embryologen haben an großen Kinderwunschzentren in Tschechien sowie im Ausland langjährige Erfahrung gesammelt, absolvieren fachliche Auslandsaufenthalte und besuchen Konferenzen, wodurch wir die modernsten Technologien und Verfahren einsetzen können. Deshalb ist die Qualität der Behandlung, die wir unseren Kunden anbieten, sehr hoch und wir erzielen eine hohe Erfolgsquote – im Durchschnitt 68 %. Damit zählt unsere Kinderwunschklinik zu den besten der Welt.“

2. Familiäre Atmosphäre

Die künstliche Befruchtung ist keine Wissenschaft, die sich in Reagenzgläsern abspielt, sondern ein Fachbereich, in dem der Mensch im Fokus steht, und zwar ein Mensch, der sich in einer schwierigen Lebenssituation befindet. Deshalb ist es sehr wichtig, dass das Klinikpersonal nicht nur in Fragen der Reproduktion professionell ist, sondern auch in Fragen der zwischenmenschlichen Kommunikation und psychologischen Unterstützung. An Kinderwunschkliniken in Prag herrscht eine familiäre Atmosphäre vor. Meistens handelt es sich um kleinere Kliniken, in denen Sie sich nicht wie im Krankenhaus, sondern wie zu Hause fühlen.

3. Die IVF mit einem Besuch der schönen Ecken Prags verbinden

„Das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden“, auch das ist in Prag möglich. Hier erwarten Sie außer einer professionellen IVF-Behandlung auch viele schöne Reiseerlebnisse. Ob es nun ein Spaziergang durch historische Viertel ist, der Genuss der böhmischen Gastronomie oder „dolce far niente“ in einem der kleinen Prager Cafés, eines ist sicher: Prag ist eine der märchenhaftesten Metropolen der Welt mit einer unvergesslichen Atmosphäre.

4. Günstigere Preise

Hand aufs Herz, der Preis ist eins der Dinge, die unfruchtbare Paare nachts nicht schlafen lassen. „Haben wir dafür überhaupt genug Geld?“, ist wahrscheinlich die Frage, die sich viele Paare zu Beginn der Kinderwunschbehandlung stellen. Tschechien erspart Ihnen nicht nur diese Sorge, aber am wichtigsten ist am Ende: Eine IVF in Tschechien stürzt Sie nicht in Armut. So geht zum Beispiel eine Behandlung an der Kinderwunschklinik EUROPE IVF International in Prag bei 2000 EUR los, wie Koordinatorin Hanka ergänzt, „geben wir den Paaren gleich zu Beginn einen genauen Überblick darüber, was sie die Behandlung kosten wird.“

5. PGT (genetischer Präimplantationstest) in Tschechien erlaubt

In Tschechien ist eine Untersuchung des Embryos, ein sog. genetischer Präimplantationstest (engl. PGT), möglich, das ist eine Methode zur Untersuchung von Chromosomenanomalien des Embryos vor dem Transfer in die Gebärmutter. Dadurch wird einer erfolglosen Einnistung und einem Fehlschlag des gesamten IVC-Zyklus vorgebeugt und Sie sparen sich eine große Enttäuschung. Diese Methode wird vor allem älteren Frauen empfohlen, bei denen die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten genetischer Anomalien höher ist. Doch sie ist nicht in allen Ländern erlaubt.