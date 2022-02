Tipps und Checkliste für den ersten Urlaub mit Baby

Wer den ersten Urlaub mit dem Baby bucht, muss bei der richtigen Vorbereitung zahlreiche Kriterien berücksichtigen. Auf einer umfangreichen Gepäckliste darf vorsorglich auch eine komplette Reiseapotheke für Säuglinge nicht fehlen.

Richtige Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg

Wenn Eltern den ersten Urlaub mit einem Baby planen, ist eine gezielte Vorbereitung wegen der fehlenden Erfahrungswerte das A und O. Bereits bei der Buchung ist es ratsam, Familienangebote im Umfeld der Urlaubsziele genau zu überprüfen. Wer mit einem Hotel positive Erinnerungen an einen früheren Romantikurlaub verbindet, landet damit nach der Geburt des ersten Kindes nicht immer erneut einen Volltreffer. Wickelräume, Unterhaltungsangebote und die Atmosphäre werden für den Urlaub mit Babys zu entscheidenden Kriterien.

Um Not-Einkäufe am Tag der Abreise zu vermeiden, sollten Väter und Mütter frühzeitig alle notwendigen Besorgungen erledigen. Dadurch besteht auch die Chance, die Einkäufe vor dem Reiseantritt zu testen. Eltern können somit unter anderem feststellen, ob das richtige Reisebett gekauft wurde. Darüber hinaus ist es entscheidend, das Gepäck auf das Wetter und sonstige Bedingungen am Urlaubsziel abzustimmen. Kleidung und ein angemessener Sonnenschutz für die üblichen Temperaturen bleiben unentbehrlich. Beim Kinderwagenkauf sind zudem Besonderheiten des Geländes an Ausflugszielen beachtenswert.

Checkliste mit besonders wichtigen Gepäckstücken für Babys

Wegen der Unterschiede zwischen verschiedenen Reisezielen und speziellen Bedürfnissen der individuellen Babys gibt es keine abschließende Checkliste, die das notwendige Gepäck für den ersten gemeinsamen Urlaub in jedem Einzelfall vollständig umfasst. Die folgenden Gepäckstücke dürfen vor einer Reise mit Säuglingen aber fast nie fehlen:

passende Kleidung für das Wetter am Zielort

Produkte für die Babypflege

Vollständige Reiseapotheke

Babynahrung und gesunde Getränke

Reisedokumente

Reisebett

Kinderwagen

Besonders bei der Babykleidung sollte darauf geachtet werden, sowohl für das jeweilige Klima am Reiseziel als auch für die Zeit der Reise passende Babykleidung für unterschiedliche Temperaturen zu packen. Diese sollten dabei nicht all zu tief im Koffer vergraben sein – besser noch sind ein paar leichte und warme Kleidungsstücke im Handgepäck verstaut, sodass ein Umziehen am Reiseziel problemlos verläuft.

Vorsorge für den Ernstfall mit Reiseapotheke und mehr

Die Vorsorge für einen unerwarteten Ernstfall bleibt beim ersten Urlaub mit einem Säugling unverzichtbar. Eltern sollten vor allem eine umfangreiche Reiseapotheke für Babys mitnehmen, um im Verlauf einer Reise auf Erkrankungen und sonstige Beschwerden vorbereitet zu sein. Außergewöhnlich bedeutend sind Arzneien, die ein neues Familienmitglied im Alltag erfahrungsgemäß sehr häufig braucht.

Väter und Mütter müssen unbedingt Allergien eines Babys berücksichtigen und die Reiseapotheke dementsprechend anpassen. Außerdem ist es ratsam, Arzneimittel für Säugling, Kinder und Erwachsene jeweils getrennt zu packen. Dadurch verringert sich die Gefahr, dass gefährliche Medikamente versehentlich vertauscht werden könnten. Bevor die ersten Lebensjahre vollendet sind, bleibt der Blick auf die Altersangaben im Beipackzettel auch bei Kinder-Medikamenten ganz besonders wichtig. Bei Zweifeln an der Eignung einer Arznei ist die Rücksprache mit dem Kinderarzt notwendig.

Ein geeignetes Fieberthermometer darf in der Reiseapotheke für Babys nie fehlen. Dadurch erkennen Eltern nach den ersten Erkältungssymptomen die Anzeichen für ernsthafte Erkrankungen oft schneller und verlieren somit weniger Zeit, falls ein Arztbesuch erforderlich wird. Ein spezielles Erkältungsbalsam für Babys ist manchmal ebenfalls hilfreich. Wund- und Heilsalben für kleine Verletzungen sollten in der Baby-Reiseapotheke unbedingt enthalten sein.

Außerdem brauchen Familien in Notfällen hygienisches Verbandszeug. Neben einer sanften Babysonnencreme ist für manche Reiseziele auch ein Mückenabwehrmittel ohne aggressive Inhaltsstoffe empfehlenswert. Zugleich ist es sinnvoll, sich mit Kleidung auf unerwartete Wetterumschwünge vorzubereiten. Insofern beispielsweise warmes Wetter prognostiziert wird, gehören Jacken mit einer relativ dicken Fütterung für plötzliche Kälteeinbrüche häufig trotzdem ins Gepäck.

Fazit: Entscheidende Vorbereitung und Anpassung

Bei der Vorbereitung auf den ersten Urlaub mit dem Baby hängt die Zusammenstellung des passenden Gepäcks maßgeblich vom Reiseziel ab. Während für Schnee und Berge wärmendes Reisegepäck sehr wichtig ist, genießt vor einem Strandurlaub unter anderem der Sonnenschutz eine außergewöhnliche Priorität. Für unvorhersehbare Krankheitsfälle in sowohl kalten als auch warmen Urlaubsländern bleibt das Fieberthermometer ein unverzichtbarer Bestandteil der Reiseapotheke.